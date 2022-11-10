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Житель в Таганроге морил голодом и избивал 12-летнего сына

Вчера, 11:49
Фото: unsplash.com
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Таганрога за истязание ребенка, сообщили в облпрокуратуре.

Оказалось, что 33-летний мужчина систематически избивал 12-летнего сына, в том числе различными предметами. Также он не давал ему еду и нарушал режим дня.

«Своими действиями он причинял мальчику физические и психические страдания. Сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства», — сказано в сообщении.

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Кроме того, прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела. Пострадавшего поместили в социальный приют, где он пройдет реабилитацию, а также ему окажут психологическую помощь.

До этого семья в поле зрения уполномоченных органов не попадала.

Ранее в Ростове-на-Дону смягчили наказание полицейским, избившим до полусмерти задержанных.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия
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