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Ливни и потепление до +21 градуса ожидаются в Ростовской области с 19 ноября

Сегодня, 15:54
Фото: pxhere.com
В Ростовской области ожидается потепление до +21 градуса, сопровождаемое дождями и сильным ветром до 50 километров в час, об этом сообщили в Северо-Кавказском гидрометцентре.
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Погода

Синоптики напомнили, что до конца суток 19 ноября и 20 ноября в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий — дожди с мокрым снегом и гололедица на севере региона. Утром и ночью в отдельных муниципалитетах будет возникать плотный туман, а в течение дня будет дуть сильный ветер скоростью до 14 метров в секунду — 50,4 километра в час.   

Ночью в большинстве районов сохранится теплая погода с температурой от +5 до 10 градусов, и только на севере Ростовской области температура понизится до -2 градусов. В воскресенье воздух прогреется до +12-15 градусов. 

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Однако уже в начале следующей рабочей недели температура начнет повышаться, пройдут сильные ливни, и воздух прогреется до +18-21 градуса. Такая дождливая и теплая погода сохранится до среды, 23 ноября.  

Ранее на Ростов обрушился  неожиданный град размером с горох.

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