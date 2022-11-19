Синоптики напомнили, что до конца суток 19 ноября и 20 ноября в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий — дожди с мокрым снегом и гололедица на севере региона. Утром и ночью в отдельных муниципалитетах будет возникать плотный туман, а в течение дня будет дуть сильный ветер скоростью до 14 метров в секунду — 50,4 километра в час.