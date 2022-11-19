Синоптики напомнили, что до конца суток 19 ноября и 20 ноября в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий — дожди с мокрым снегом и гололедица на севере региона. Утром и ночью в отдельных муниципалитетах будет возникать плотный туман, а в течение дня будет дуть сильный ветер скоростью до 14 метров в секунду — 50,4 километра в час.
Ночью в большинстве районов сохранится теплая погода с температурой от +5 до 10 градусов, и только на севере Ростовской области температура понизится до -2 градусов. В воскресенье воздух прогреется до +12-15 градусов.
Однако уже в начале следующей рабочей недели температура начнет повышаться, пройдут сильные ливни, и воздух прогреется до +18-21 градуса. Такая дождливая и теплая погода сохранится до среды, 23 ноября.
Ранее на Ростов обрушился неожиданный град размером с горох.