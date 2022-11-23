Само мероприятие начнется в 12.00 мск, а на площадке этнопарка соберутся реконструкторы со всех уголков юга России, включая Республику Адыгею. В рамках мероприятия собираются использовать аутентичные макеты ретро-техники с артиллерией и даже пиротехнику.