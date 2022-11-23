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В Ростове покажут военно-историческую реконструкцию «Бои на южном направлении»

Сегодня, 08:15
Фото: donland.ru
Военно-историческая реконструкция в Ростовской области
В Ростове жителей и гостей города пригласили стать зрителями военно-исторической реконструкции «Бои на южном направлении» 27 ноября, об этом сообщили в администрации.

Власти города сообщили, что в воскресенье, 27 ноября, на территории города в этнопарке «Кумжа» около 150 реконструкторов восстановят и воспроизведут события первого освобождения Ростова от немецко-фашистских оккупантов в 1941 году. 

Само мероприятие начнется в 12.00 мск, а на площадке этнопарка соберутся реконструкторы со всех уголков юга России, включая Республику Адыгею. В рамках мероприятия собираются использовать аутентичные макеты ретро-техники с артиллерией и даже пиротехнику.

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Напомним, аналогичную реконструкцию военных событий провели на территории парка «Патриот» в августе этого года. 

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