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ФК «Ростов» разгромил «Ахмат» со счетом 3:0

Сегодня, 13:22
Фото: 1MI
Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над «Ахматом» со счетом 3:0 в рамках Кубка России.

27 ноября на «Ростов Арене» состоялся матч между футбольными клубами «Ростов» и «Ахмат», завершившийся победой хозяев поля со счетом 3:0. Эта игра была последней для ростовчан в этом сезоне. Сейчас подопечные Валерия Карпина занимают вторую строчку в турнирной таблице Кубка России, уступая только московскому «Динамо».

Победные очки в сегодняшнем матче «Ростову» на 17-й минуте принес Андрей Лангович, на 42-й минуте — Николай Комличенко и на 86-й — Егор Голенков.

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В комментариях в соцсетях болельщики поблагодарили футболистов за красивое завершение сезона и пожелали хорошего отдыха зимой.

Ранее наставник ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что через три года может завязать с тренерством.

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