27 ноября на «Ростов Арене» состоялся матч между футбольными клубами «Ростов» и «Ахмат», завершившийся победой хозяев поля со счетом 3:0. Эта игра была последней для ростовчан в этом сезоне. Сейчас подопечные Валерия Карпина занимают вторую строчку в турнирной таблице Кубка России, уступая только московскому «Динамо».
Победные очки в сегодняшнем матче «Ростову» на 17-й минуте принес Андрей Лангович, на 42-й минуте — Николай Комличенко и на 86-й — Егор Голенков.
В комментариях в соцсетях болельщики поблагодарили футболистов за красивое завершение сезона и пожелали хорошего отдыха зимой.
Ранее наставник ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что через три года может завязать с тренерством.