27 ноября на «Ростов Арене» состоялся матч между футбольными клубами «Ростов» и «Ахмат», завершившийся победой хозяев поля со счетом 3:0. Эта игра была последней для ростовчан в этом сезоне. Сейчас подопечные Валерия Карпина занимают вторую строчку в турнирной таблице Кубка России, уступая только московскому «Динамо».