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Жители Ростова потребовали от девушек отказаться от мини-юбок

Сегодня, 16:19
Фото: pxhere.com
Девушка в юбке зимой
В Ростове мужчины потребовали от горожанок отказаться от ношения мини-юбок и назвали это «неуместным эксгибиционизмом», сообщения появились в соцсетях.

В одно из городских сообществ обратился возмущенный местный житель, который заявил, что на улице наступили холода, а горожанки продолжают гулять по улицам в коротких юбках, легких куртках и без шапок. 

По его мнению, ростовчанки пренебрегают здоровьем ради демонстрации стройных ног.

«Вы думаете, что всех поразите стройностью своих ног? <…> Прекращайте этот неуместный эксгибиционизм и надевайте пуховые штаны и трусы с начёсом!», — обратился к женщинам недовольный ростовчанин, заявив, что девушки в коротких юбках вызывают у него жалость.  

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Однако ростовчан удивил такой призыв, они заметили, что сейчас женщины вполне сами могут решать, что им носить — будь это пуховые штаны или короткая юбка, а других и вовсе беспокоит, как дойти до места назначения и не замерзнуть самим.

«Автору похоже совсем нечего делать. За собой лучше смотрите!», — возмутились другие жители города. 

«Да просто сегодня светило солнце, и некоторые не угадали с погодой. Такое бывает по молодости», — заметил еще один комментатор.

Напомним, ранее призывника в мини-юбке и с розовыми волосами не стали брать на службу в армию.

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