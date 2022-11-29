В одно из городских сообществ обратился возмущенный местный житель, который заявил, что на улице наступили холода, а горожанки продолжают гулять по улицам в коротких юбках, легких куртках и без шапок.
По его мнению, ростовчанки пренебрегают здоровьем ради демонстрации стройных ног.
«Вы думаете, что всех поразите стройностью своих ног? <…> Прекращайте этот неуместный эксгибиционизм и надевайте пуховые штаны и трусы с начёсом!», — обратился к женщинам недовольный ростовчанин, заявив, что девушки в коротких юбках вызывают у него жалость.
Однако ростовчан удивил такой призыв, они заметили, что сейчас женщины вполне сами могут решать, что им носить — будь это пуховые штаны или короткая юбка, а других и вовсе беспокоит, как дойти до места назначения и не замерзнуть самим.
«Автору похоже совсем нечего делать. За собой лучше смотрите!», — возмутились другие жители города.
«Да просто сегодня светило солнце, и некоторые не угадали с погодой. Такое бывает по молодости», — заметил еще один комментатор.
Напомним, ранее призывника в мини-юбке и с розовыми волосами не стали брать на службу в армию.