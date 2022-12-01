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Глава донского Заксобрания открыл декаду приемов ко дню рождения «Единой России»

Сегодня, 14:08
Фото: «Единая Россия»
С 1 по 10 декабря «Единая Россия» начала декаду приемов граждан, приуроченную к 21-летию со дня основания партии. Первым провел прием председатель Законодательного Собрания области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

«Для нас этот день – прежде всего, еще одна возможность повстречаться с нашими избирателями, услышать от людей волнующие их проблемы и определить пути решения» - пояснил он.

Общение с дончанами будут вести сенаторы, депутаты Госдумы и ЗС РО, их местные коллеги.

Ранее донское отделение «ЕР» «перезапустило» работу своих партийных приемных. К единороссам можно обратиться на очный прием, по телефону или видеосвязи. Своей задачей в партии видят предоставление помощи и необходимых разъяснений в наиболее быстрые сроки, для этого к приемам привлекают специалистов разных ведомств. А дни декады посвятят разной тематике: социальным и трудовым вопросам, ЖКХ, жизни старшего поколения, образованию, здравоохранению.

Как подчеркнул Александр Ищенко, наибольшее внимание в ходе декады следует уделить вопросам, которые касаются участников СВО, в том числе мобилизованных, и членов их семей.

К спикеру донского парламента пришли жители нескольких муниципалитетов. Супруга военнослужащего из Ростова озвучила просьбу, связанную с хозяйственными нуждами. Также Александр Ищенко встретился на приеме с офицером запаса Народной Милиции ЛНР, который получил ранение в ходе выполнения боевой задачи. Звучали обращения по теме образования, транспорта, ЖКХ. Все получат помощь, в решении вопросов поучаствуют волонтеры «Единой России».

Напомним, на базе региональной общественной приемной продолжает работу Центр правовой помощи гражданам, прибывшим из Республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, также здесь консультируют семьи мобилизованных и добровольцев, а волонтерские группы «Единой России» выезжают к ним для оказания помощи в быту. Обратиться в партию можно по телефону (863) 2-918-918.

 

 

#Анна Петрова
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