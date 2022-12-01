Глава донского Заксобрания открыл декаду приемов ко дню рождения «Единой России»

«Для нас этот день – прежде всего, еще одна возможность повстречаться с нашими избирателями, услышать от людей волнующие их проблемы и определить пути решения» - пояснил он.
Общение с дончанами будут вести сенаторы, депутаты Госдумы и ЗС РО, их местные коллеги.
Ранее донское отделение «ЕР» «перезапустило» работу своих партийных приемных. К единороссам можно обратиться на очный прием, по телефону или видеосвязи. Своей задачей в партии видят предоставление помощи и необходимых разъяснений в наиболее быстрые сроки, для этого к приемам привлекают специалистов разных ведомств. А дни декады посвятят разной тематике: социальным и трудовым вопросам, ЖКХ, жизни старшего поколения, образованию, здравоохранению.
Как подчеркнул Александр Ищенко, наибольшее внимание в ходе декады следует уделить вопросам, которые касаются участников СВО, в том числе мобилизованных, и членов их семей.
К спикеру донского парламента пришли жители нескольких муниципалитетов. Супруга военнослужащего из Ростова озвучила просьбу, связанную с хозяйственными нуждами. Также Александр Ищенко встретился на приеме с офицером запаса Народной Милиции ЛНР, который получил ранение в ходе выполнения боевой задачи. Звучали обращения по теме образования, транспорта, ЖКХ. Все получат помощь, в решении вопросов поучаствуют волонтеры «Единой России».
Напомним, на базе региональной общественной приемной продолжает работу Центр правовой помощи гражданам, прибывшим из Республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, также здесь консультируют семьи мобилизованных и добровольцев, а волонтерские группы «Единой России» выезжают к ним для оказания помощи в быту. Обратиться в партию можно по телефону (863) 2-918-918.