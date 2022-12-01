Глава донского Заксобрания открыл декаду приемов ко дню рождения «Единой России»

Ранее донское отделение «ЕР» «перезапустило» работу своих партийных приемных. К единороссам можно обратиться на очный прием, по телефону или видеосвязи. Своей задачей в партии видят предоставление помощи и необходимых разъяснений в наиболее быстрые сроки, для этого к приемам привлекают специалистов разных ведомств. А дни декады посвятят разной тематике: социальным и трудовым вопросам, ЖКХ, жизни старшего поколения, образованию, здравоохранению.