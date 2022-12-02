rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовчанка, выбросившая новорожденного ребенка в туалет, предстанет перед судом

Сегодня, 15:38
Фото: Следственный комитет России по Ростовской области

В Ростове под суд пойдет женщина, утопившая своего младенца в биотуалете

Суд рассмотрит дело в отношении 36-летней ростовчанки, родившей и убившей своего ребенка прямо в кабинке туалета, рассказали в СКР по региону.

Следователи Первомайского района Ростова завершили следствие по делу в отношении 36-летней местной жительницы. Она обвиняется в убийстве своего новорожденного сына.

В сентябре этого года женщина, находясь в туалетной кабинке рядом с торговым павильоном на Золотистой улице, самостоятельно родила сына. Однако радости младенец матери почему-то не принес, и она решила убить его. Женщина положила мальчика в бак туалетной кабины и ушла. Младенец же скончался на месте происшествия.

Ростовчанку, оставившую младенца умирать в туалете, проверят психиатры и наркологи
Узнать подробнее

В ходе следствия ростовчанка свою вину полностью признала. Сейчас дело направлено в суд, который и вынесет женщине приговор.

Ранее сообщалось, что обвиняемая работала в торговом павильоне, рядом с которым родила и убила сына. Беременность женщина тщательно скрывала и не становилась на учет в женскую консультацию.

Читайте также:
Ростовчанку, оставившую младенца умирать в туалете, проверят психиатры и наркологиРостовчанка родила мальчика в общественном туалете и оставила умиратьВ Сальске к 6,5 годам тюрьмы приговорили горожанку, убившую мать кочергой
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Происшествие#Суд#Преступность
Подпишитесь
Стало известно, какие продукты в Ростовской области подорожают к Новому году
Сегодня, 13:07
В Ростове-на-Дону утвердили цены на посещение детских садов
Сегодня, 12:56
Телебашню в Ростове зажгут в четь Неизвестного солдата 3 декабря
Сегодня, 12:49
Часть Ростова-на-Дону осталась без отопления в декабрьские морозы
Сегодня, 10:14
Юрты для защиты от HIMARS отправили шаманы из Бурятии в Ростов-на-Дону
Сегодня, 12:30
Бьюти-день не задался: ростовчанка ушла голой на мороз с процедур в салоне красоты
Сегодня, 09:44