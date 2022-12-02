Ростовчанка, выбросившая новорожденного ребенка в туалет, предстанет перед судом

Следователи Первомайского района Ростова завершили следствие по делу в отношении 36-летней местной жительницы. Она обвиняется в убийстве своего новорожденного сына.
В сентябре этого года женщина, находясь в туалетной кабинке рядом с торговым павильоном на Золотистой улице, самостоятельно родила сына. Однако радости младенец матери почему-то не принес, и она решила убить его. Женщина положила мальчика в бак туалетной кабины и ушла. Младенец же скончался на месте происшествия.
В ходе следствия ростовчанка свою вину полностью признала. Сейчас дело направлено в суд, который и вынесет женщине приговор.
Ранее сообщалось, что обвиняемая работала в торговом павильоне, рядом с которым родила и убила сына. Беременность женщина тщательно скрывала и не становилась на учет в женскую консультацию.