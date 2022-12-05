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В Ростове водоснабжение проблемных районов надеются восстановить до 00:00

Сегодня, 15:38
Фото: pxhere.com
В Ростове качественное водоснабжение потребителей надеются возобновить к полуночи 6 декабря, об этом сообщили представители «Ростовводоканала».
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Напомним, утром понедельника тысячи ростовчан пожаловались на проблемы с водоснабжением в своих домах. Как выяснилось позднее, ресурсоснабжающие компании были вынуждены сократить водозабор из-за непогоды и низкого уровня воды в реке Дон. 

Всего пару часов назад стало известно, что водозаборным станциям и сооружениям удалось перейти в обычный режим работы, однако на заполнение систем потребуется время. 

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«У многих вода уже появилась (об этом люди пишут нам в соцсетях), у кого-то она появится через час-два, у других — чуть позже. Это зависит от объёмов водоразбора в различных районах», — объяснили в «Ростовводоканале», добавив, что сделать прогноз о точном времени полного восстановления водоснабжения в данный момент не представляется возможным. 

Однако специалисты надеются, что к 00.00 мск 6 декабря все будет полностью восстановлено. До этого ориентировочным временем восстановления нормальных параметров работы было 13.00 мск.

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