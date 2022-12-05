Напомним, утром понедельника тысячи ростовчан пожаловались на проблемы с водоснабжением в своих домах. Как выяснилось позднее, ресурсоснабжающие компании были вынуждены сократить водозабор из-за непогоды и низкого уровня воды в реке Дон.
Всего пару часов назад стало известно, что водозаборным станциям и сооружениям удалось перейти в обычный режим работы, однако на заполнение систем потребуется время.
«У многих вода уже появилась (об этом люди пишут нам в соцсетях), у кого-то она появится через час-два, у других — чуть позже. Это зависит от объёмов водоразбора в различных районах», — объяснили в «Ростовводоканале», добавив, что сделать прогноз о точном времени полного восстановления водоснабжения в данный момент не представляется возможным.
Однако специалисты надеются, что к 00.00 мск 6 декабря все будет полностью восстановлено. До этого ориентировочным временем восстановления нормальных параметров работы было 13.00 мск.