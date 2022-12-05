«У многих вода уже появилась (об этом люди пишут нам в соцсетях), у кого-то она появится через час-два, у других — чуть позже. Это зависит от объёмов водоразбора в различных районах», — объяснили в «Ростовводоканале», добавив, что сделать прогноз о точном времени полного восстановления водоснабжения в данный момент не представляется возможным.