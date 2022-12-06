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Что известно о стрельбе по полицейским в Новошахтинске и какие были последствия

Сегодня, 14:36
Фото: 1MI
Что известно о стрельбе по полицейским в Новошахтинске и какие были последствия
В Новошахтинске во вторник, 6 декабря, неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским и ранил одного из них. Как это произошло и какие меры безопасности ввели в городе, в материале RostovGazeta.

Стрельба по полиции в Новошахтинске 6 декабря

Информация о стрельбе по полицейским первоначально появилась в Telegram-каналах и говорилось о розыске мужчины с пулеметом. Новость стала стремительно распространяться по социальным сетям.

Почти сразу же поступил комментарий от регионального УМВД, которое подтвердило, что неизвестный в камуфляжной форме открыл огонь по полицейским и ранил одного из них.

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Сам нападавший скрылся и начался его розыск, а пострадавшего доставили в больницу.

По факту посягательства на жизнь полицейского завели уголовное дело, сейчас во всем разбирается следственно-оперативная группа. Максимальное наказание составляет пожизненное заключение. 

Подробности стрельбы по полицейским в Новошахтинске

СМИ стали писать, что неизвестный открыл огонь возле таможенного поста в пригороде Новошахтинска. Сотрудники полиции в это время искали пропавшую женщину.

В городе объявили план «Сирена» для розыска вооруженного преступника. На улицах появились полицейские в бронежилетах и при оружии.

В Интернете опубликовали видео, на котором может быть стрелок. Оператор снимал из автомобиля и в кадр попал мужчина в камуфляже с оружием.

Комментарии властей о стрельбе по полицейским в Новошахтинске

Губернатор Василий Голубев написал в Telegram, что в городе ведутся оперативно-розыскные мероприятия и он получает доклады о ситуации. Глава области поручил оказать необходимую помощь раненому, состояние которого оценили как средней тяжести.

Для этого в Новошахтинск из Ростовской областной клинической больницы была направлена бригада сосудистых хирургов.

Комментарии властей о стрельбе по полицейским в Новошахтинске
Фото: 1MI
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В администрации Новошахтинска горожан попросили оставаться дома и укрыться в помещениях. Их призвали не пытаться самостоятельно задержать стрелка. 

Последствия стрельбы в Новошахтинске

Из-за случившегося временно приостановили движение общественного транспорта в Новошахтинске в сторону поселков Новая Соколовка и Соколово-Кундрюченский. Местные жители также жаловались на появившиеся пробки.

Некоторые горожане начали писать, что не могут забрать детей из школ, так как их не выпускают. Другие попросили их не паниковать и подождать, пока все не закончится. 

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