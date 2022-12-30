rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Аэропорт Платов в Ростове останется закрыт для пассажиров до 8 января

Сегодня, 07:04
Фото: ГеннадийЛ/CC0 / wikimedia.org
Аэропорт Платов в Ростове останется закрыт для пассажиров до 8 января
На юге России запрет на полеты гражданской авиации продлили до 8 января, закрытым останется ростовский аэропорт Платов и еще 10 аэровокзалов, об этом сообщили в Росавиации.

Согласно данным портала РБK, агентство воздушного транспорта объявило о том, что запрет на полеты гражданских воздушных судов над югом России и приграничными регионами будет действовать вплоть до 8 января. 

Из-за этого останутся закрытыми аэропорт Платов в Ростове, а также аэропорты Белгорода, Анапы, Воронежа, Геленджика, Краснодара и еще некоторых городов.   

Аэропорт Платов в Ростове возобновит работу не раньше 2023 года
Узнать подробнее

В это время пассажиры могут пользоваться услугами аэропортов Сочи, Минвод, Волгограда, Москвы и Ставрополя. 

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что закрытие аэропорта Платов позволило ему опробовать все виды транспорта, включая военные самолеты. 

Читайте также:
Эксперт рассказал, когда в Ростове могут открыть аэропорт ПлатовРостовчанину дали 18 лет за убийство знакомого по дороге в аэропортАэропорт Платов в Ростове-на-Дону не собираются открывать до 27 декабря
#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие#Общественный транспорт#Запрет на полеты#Надежда Пустяк
Подпишитесь
Эксперт пояснил, как зарплата медиков влияет на вымирание Ростовской области
Сегодня, 06:09
Эксперт рассказала о сумасшедшей конкуренции у ростовских проституток на Новый год
Сегодня, 06:28
Все службы в Ростове-на-Дону переведены в режим повышенной готовности
Сегодня, 04:53
В центре Ростова-на-Дону потушили крупный пожар площадью 150 кв. м ночью 30 декабря
Сегодня, 06:23
Топ-10 самых громких арестов в Ростовской области в 2022 году
Вчера, 20:43
Золотые зубы: услуги стоматологов в Ростове подорожают в 2023 году на четверть
Вчера, 18:52