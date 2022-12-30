Согласно данным портала РБK, агентство воздушного транспорта объявило о том, что запрет на полеты гражданских воздушных судов над югом России и приграничными регионами будет действовать вплоть до 8 января.
Из-за этого останутся закрытыми аэропорт Платов в Ростове, а также аэропорты Белгорода, Анапы, Воронежа, Геленджика, Краснодара и еще некоторых городов.
В это время пассажиры могут пользоваться услугами аэропортов Сочи, Минвод, Волгограда, Москвы и Ставрополя.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что закрытие аэропорта Платов позволило ему опробовать все виды транспорта, включая военные самолеты.