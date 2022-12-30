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Лысые елки и крашенный замок: как в Ростовской области пугают новогодними декорациями

Сегодня, 11:20
Фото: сайт Госзакупок
Какие новогодние фигуры и елки шокировали жителей в Ростовской области

В Ростовской области назвали новогодние декорации, которые шокировали местных жителей

Ростовскую область полностью украсили к новогодним праздникам, но некоторые праздничные декорации мягко говоря шокировали местных жителей. Чем они напугали ростовчан, в материале RostovGazeta.

Снежная королева в Аксае

В центре Аксая снова установили огромную фигуру Снежной королевы, которую пользователи в Интернете считают устрашающей. Они говорят, что эта декорация в центре города вызывает у них чувство паники.

В этом году для фигуры решили сделать макияж, но мнения людей по поводу нее не изменились. Вероятно, установить статую уже третий год подряд чиновники решили из-за запрета губернатора Василия Голубева закупать декорации в честь Нового года. 

В соцсетях горожане просили убрать это украшение. 

Фото: Социальные сети

Желто-голубой замок

В Ростове-на-Дону разразился настоящий скандал из-за установки замка желто-голубого цвета. Местная жительница увидела в этом флаг Украины, хотя в нем синий цвет, а не голубой, и устроила скандал.

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Все это попало в соцсети и вызвало большой резонанс. Некоторые посчитали подобные цвета неуместными, другие попросили попроще ко всему относиться. 

Сами работы проводили в центре Ростова. После этой ситуации инсталляцию перекрасили в сине-красные цвета. 

Елка в ЗЖМ

Жителей Ростова-на-Дону шокировала елка в Западном жилом массиве. Здесь местная жительница прогулялась в парке Плевен и запечатлела на видео праздничное дерево. По ее словам, лучше бы здесь ничего не ставили. 

На кадрах запечатлели конусообразный каркас с облупившейся серой краской. К нему прикрепили искусственные потрепанные еловые ветки с серебряными бусами и звездами, а под каркасом отчетливо видно остатки деревянных паллетов, мусор и оборванную гирлянду. 

Местных жителей эта ситуация возмутила, а елку они назвали позорищем. 

Фото: t.me/rostovrnd

Украшенная бутылками елка

В Каменске-Шахтинском одну из городских елок украсили пятилитровыми бутылками. Их повесили между золотых елочных игрушек. 

Местных жителей такое решение  как минимум удивило, а некоторые нашли в этом поводы для шуток. Также горожане предложили сделать из них кормушки для птиц. 

Но нашлись и те, кто усмотрел в странных елочных украшениях издевку властей. Город на протяжении нескольких месяцев испытывает проблемы с питьевой водой.

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