В центре Аксая снова установили огромную фигуру Снежной королевы, которую пользователи в Интернете считают устрашающей. Они говорят, что эта декорация в центре города вызывает у них чувство паники.
В этом году для фигуры решили сделать макияж, но мнения людей по поводу нее не изменились. Вероятно, установить статую уже третий год подряд чиновники решили из-за запрета губернатора Василия Голубева закупать декорации в честь Нового года.
В соцсетях горожане просили убрать это украшение.
В Ростове-на-Дону разразился настоящий скандал из-за установки замка желто-голубого цвета. Местная жительница увидела в этом флаг Украины, хотя в нем синий цвет, а не голубой, и устроила скандал.
Все это попало в соцсети и вызвало большой резонанс. Некоторые посчитали подобные цвета неуместными, другие попросили попроще ко всему относиться.
Сами работы проводили в центре Ростова. После этой ситуации инсталляцию перекрасили в сине-красные цвета.
Жителей Ростова-на-Дону шокировала елка в Западном жилом массиве. Здесь местная жительница прогулялась в парке Плевен и запечатлела на видео праздничное дерево. По ее словам, лучше бы здесь ничего не ставили.
На кадрах запечатлели конусообразный каркас с облупившейся серой краской. К нему прикрепили искусственные потрепанные еловые ветки с серебряными бусами и звездами, а под каркасом отчетливо видно остатки деревянных паллетов, мусор и оборванную гирлянду.
Местных жителей эта ситуация возмутила, а елку они назвали позорищем.
В Каменске-Шахтинском одну из городских елок украсили пятилитровыми бутылками. Их повесили между золотых елочных игрушек.
Местных жителей такое решение как минимум удивило, а некоторые нашли в этом поводы для шуток. Также горожане предложили сделать из них кормушки для птиц.
Но нашлись и те, кто усмотрел в странных елочных украшениях издевку властей. Город на протяжении нескольких месяцев испытывает проблемы с питьевой водой.