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Ростовский культурный центр Makaronka объявил о роспуске команды в 2023 году

Сегодня, 15:21
Фото: Яндекс.Карты
Ростовский культурный центр Makaronka объявил о роспуске команды в 2023 году
В Ростове театрально-выставочный центр Makaronka предупредил о прекращении работы действующей команды из-за возросших арендных платежей и пересмотра договоренностей, заявление появилось в официальном сообществе.

В понедельник, 9 января, команда ТВЦ Makaronka заявила о прекращении работы кураторов центра, обеспечивающих существование проекта с 2020 года. 

Кураторы поблагодарили посетителей центра и подписчиков сообщества за поддержку и сообщили, что не могут продолжать работу из-за повышения аренды, отсутствия материальной поддержки, а также необходимости сохранять достойные зарплаты персоналу.  

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«Этих денег недостаточно, чтобы иметь зарплаты и чувствовать, что базовые потребности всех членов нашей команды закрыты. <…>Плюс, в жизнях членов нашей команды происходит много стремительных перемен и мы пересмотрели договоренности друг с другом», — сказано в обращении в сообществе Makaronka.

Представители ТВЦ также добавили, что уход кураторов не отразится на существовании творческого пространства на улице 18-й Линии, и уже скоро площадка отметит свой юбилей — 10 лет со дня основания Makaronka.

Ранее ростовский театр 18+ опроверг информацию о возобновлении своей работы в театрально-выставочном центре.

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