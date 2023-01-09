В понедельник, 9 января, команда ТВЦ Makaronka заявила о прекращении работы кураторов центра, обеспечивающих существование проекта с 2020 года.
Кураторы поблагодарили посетителей центра и подписчиков сообщества за поддержку и сообщили, что не могут продолжать работу из-за повышения аренды, отсутствия материальной поддержки, а также необходимости сохранять достойные зарплаты персоналу.
«Этих денег недостаточно, чтобы иметь зарплаты и чувствовать, что базовые потребности всех членов нашей команды закрыты. <…>Плюс, в жизнях членов нашей команды происходит много стремительных перемен и мы пересмотрели договоренности друг с другом», — сказано в обращении в сообществе Makaronka.
Представители ТВЦ также добавили, что уход кураторов не отразится на существовании творческого пространства на улице 18-й Линии, и уже скоро площадка отметит свой юбилей — 10 лет со дня основания Makaronka.
Ранее ростовский театр 18+ опроверг информацию о возобновлении своей работы в театрально-выставочном центре.