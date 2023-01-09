«Этих денег недостаточно, чтобы иметь зарплаты и чувствовать, что базовые потребности всех членов нашей команды закрыты. <…>Плюс, в жизнях членов нашей команды происходит много стремительных перемен и мы пересмотрели договоренности друг с другом», — сказано в обращении в сообществе Makaronka.