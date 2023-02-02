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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

В Ростовской области Меч Победы передадут в фонд музея-заповедника Таганрога

2 февраля 2023, 15:08
Фото: t.me/Somivlad
Фонд литературного и историко-архитектурного музея-заповедника Таганрога пополнит Меч Победы, об этом рассказал сити-менеджер города Михаил Солоницин.

Глава администрации объявил, что в четверг, 2 февраля, в День воинской славы России проведут церемонию торжественной передачи Меча Победы Таганрогскому музею заповеднику.

Михаил Солоницин напомнил, что Таганрог является одним из 45 городов воинской славы, которые в июне прошлого года наградили эксклюзивными клинками, посвященным памяти победы в Великой Отечественной войне.

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«Для нас Меч Победы всегда будет служить напоминанием о том, что мы, потомки поколения победителей, должны свято хранить и передавать молодым историческую правду о Великой Отечественной войне», — сказано в сообщении главы администрации Таганрога в его Telegram-канале.

В прошлом году аналогичный меч получил Ростов-на-Дону

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