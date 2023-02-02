В Ростовской области Меч Победы передадут в фонд музея-заповедника Таганрога

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Глава администрации объявил, что в четверг, 2 февраля, в День воинской славы России проведут церемонию торжественной передачи Меча Победы Таганрогскому музею заповеднику.
Михаил Солоницин напомнил, что Таганрог является одним из 45 городов воинской славы, которые в июне прошлого года наградили эксклюзивными клинками, посвященным памяти победы в Великой Отечественной войне.
«Для нас Меч Победы всегда будет служить напоминанием о том, что мы, потомки поколения победителей, должны свято хранить и передавать молодым историческую правду о Великой Отечественной войне», — сказано в сообщении главы администрации Таганрога в его Telegram-канале.
В прошлом году аналогичный меч получил Ростов-на-Дону