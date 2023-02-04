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Published Сегодня, 12:17

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Updated Сегодня, 12:19

На выходных 4 и 5 февраля Ростов-на-Дону накроет мокрым снегом, дождем и туманами

4 февраля 2023, 12:17
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону в субботу и воскресенье ожидаются дожди с мокрыми снегопадами, туманами и гололедицей на дорогах, об этом сообщили синоптики.
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Погода

Накануне вечером пятницы, 3 февраля, в Ростове-на-Дону выпал снегопад, который по прогнозам синоптиком повторится и вечером 4 февраля. В течение всего дня в Ростове будет сохраняться умеренно холодная безветренная погода с температурой воздуха от -2 до +3 градусов.

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Однако уже к вечеру начнет холодать, из-за чего подтаявший снег создаст на дорогах гололедицу, а потому водителям следует быть осторожными и строго соблюдать правила ПДД, чтобы избежать неконтролируемого движения транспортных средств и заносов. В течение всей ночи на воскресенье, 5 февраля, температура будет опускаться, и с 06.00 до 09.00 мск ожидается мокрый снег с дождем, а также туманы в отдельных районах города. В течение воскресенья температура будет колебаться от -2 до +1 градуса.

Ранее дончан предупредили о заморозках с 7 февраля.

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