Однако уже к вечеру начнет холодать, из-за чего подтаявший снег создаст на дорогах гололедицу, а потому водителям следует быть осторожными и строго соблюдать правила ПДД, чтобы избежать неконтролируемого движения транспортных средств и заносов. В течение всей ночи на воскресенье, 5 февраля, температура будет опускаться, и с 06.00 до 09.00 мск ожидается мокрый снег с дождем, а также туманы в отдельных районах города. В течение воскресенья температура будет колебаться от -2 до +1 градуса.