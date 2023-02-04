Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Накануне вечером пятницы, 3 февраля, в Ростове-на-Дону выпал снегопад, который по прогнозам синоптиком повторится и вечером 4 февраля. В течение всего дня в Ростове будет сохраняться умеренно холодная безветренная погода с температурой воздуха от -2 до +3 градусов.
Однако уже к вечеру начнет холодать, из-за чего подтаявший снег создаст на дорогах гололедицу, а потому водителям следует быть осторожными и строго соблюдать правила ПДД, чтобы избежать неконтролируемого движения транспортных средств и заносов. В течение всей ночи на воскресенье, 5 февраля, температура будет опускаться, и с 06.00 до 09.00 мск ожидается мокрый снег с дождем, а также туманы в отдельных районах города. В течение воскресенья температура будет колебаться от -2 до +1 градуса.
Ранее дончан предупредили о заморозках с 7 февраля.