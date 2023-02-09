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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

На левом берегу Дона построят как минимум четыре новых микрорайона Ростова

9 февраля 2023, 12:06
Фото: donland.ru
На левом берегу Дона построят как минимум четыре новых микрорайона Ростова
В Ростове в ближайшие десятилетия на левом берегу Дона построят четыре новых микрорайона, об этом сообщил глава донского правительства Василий Голубев.

В ходе пресс-конференции 9 февраля к губернатору обратились с вопросом о том, какое будущее ожидает левый берег Дона напротив Ростова-на-Дону. В последние несколько недель стало известно, что левый берег Дона ожидает серьезное преображение: там появятся детский сад, школа, и туда же перенесут одно из важнейших предприятий Дона — морской порт Ростова.

Ростовской порт переедет на левый берег Дона весной в 2026 году
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Однако, как выяснилось, у властей на левый берег куда более масштабные планы, в ближайшие годы там должен «вырасти» Новый Ростов — сразу четыре жилых микрорайона, построенных по всем правил комплексного развития территорий.

«Мы уже сейчас говорим о четырех новых микрорайонах, включая Левобережный, если так она называется. По крайней мере, застройщик его так называет. Хотя мне сказали, мы еще спросим у ростовчан, как его назвать. И там[прим. редакции — на левом берегу Дона] все должно быть, все должно быть по-новому. Так должен быть Новый Ростов. Конечно, в любой точке города должно быть комфортно, но коль мы начали осваивать новые территории — мы должны их осваивать по всем правилам», — рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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