Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В ходе пресс-конференции 9 февраля к губернатору обратились с вопросом о том, какое будущее ожидает левый берег Дона напротив Ростова-на-Дону. В последние несколько недель стало известно, что левый берег Дона ожидает серьезное преображение: там появятся детский сад, школа, и туда же перенесут одно из важнейших предприятий Дона — морской порт Ростова.
Однако, как выяснилось, у властей на левый берег куда более масштабные планы, в ближайшие годы там должен «вырасти» Новый Ростов — сразу четыре жилых микрорайона, построенных по всем правил комплексного развития территорий.
«Мы уже сейчас говорим о четырех новых микрорайонах, включая Левобережный, если так она называется. По крайней мере, застройщик его так называет. Хотя мне сказали, мы еще спросим у ростовчан, как его назвать. И там[прим. редакции — на левом берегу Дона] все должно быть, все должно быть по-новому. Так должен быть Новый Ростов. Конечно, в любой точке города должно быть комфортно, но коль мы начали осваивать новые территории — мы должны их осваивать по всем правилам», — рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.