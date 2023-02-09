«Мы уже сейчас говорим о четырех новых микрорайонах, включая Левобережный, если так она называется. По крайней мере, застройщик его так называет. Хотя мне сказали, мы еще спросим у ростовчан, как его назвать. И там[прим. редакции — на левом берегу Дона] все должно быть, все должно быть по-новому. Так должен быть Новый Ростов. Конечно, в любой точке города должно быть комфортно, но коль мы начали осваивать новые территории — мы должны их осваивать по всем правилам», — рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.