Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Депутаты Заксобрания Ростовской области рассматривают возможность повышения доплат к пенсиям людям, пострадавшим во время расстрела демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Сейчас инициатива находится на стадии законопроекта.
Уточняется, что сейчас размер доплаты жертвам расстрела составляет 5 855 рублей. Увеличить ее хотят до 11 621 рубля.
Напомним, 2 июня 1962 года в Новочеркасске рабочие вышли на демонстрацию из-за понижения зарплаты. Позже митинг перерос в массовые выступления горожан. Для их устранения был отдан приказ стрелять на поражение. В результате расстрела 26 человек погибли, еще 87 были ранены.
Ранее сообщалось, что общественники восстановят мемориальную доску в память Новочеркасского расстрела.