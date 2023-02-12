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Updated Сегодня, 11:50

В Ростовской области пенсию повысят пострадавшим в расстреле рабочих в Новочеркасске

12 февраля 2023, 11:48
Фото: 1MI
В Ростовской области планируют увеличить доплаты к пенсии людям, пострадавшим в ходе расстрела рабочих в Новочеркасске в 1962 году, сообщили в Законодательном собрании региона.

Депутаты Заксобрания Ростовской области рассматривают возможность повышения доплат к пенсиям людям, пострадавшим во время расстрела демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Сейчас инициатива находится на стадии законопроекта.

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Уточняется, что сейчас размер доплаты жертвам расстрела составляет 5 855 рублей. Увеличить ее хотят до 11 621 рубля.

Напомним, 2 июня 1962 года в Новочеркасске рабочие вышли на демонстрацию из-за понижения зарплаты. Позже митинг перерос в массовые выступления горожан. Для их устранения был отдан приказ стрелять на поражение. В результате расстрела 26 человек погибли, еще 87 были ранены.

Ранее сообщалось, что общественники восстановят мемориальную доску в память Новочеркасского расстрела.

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#Алина Заярная#Общество#Политика
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