Напомним, 2 июня 1962 года в Новочеркасске рабочие вышли на демонстрацию из-за понижения зарплаты. Позже митинг перерос в массовые выступления горожан. Для их устранения был отдан приказ стрелять на поражение. В результате расстрела 26 человек погибли, еще 87 были ранены.