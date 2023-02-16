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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Нутрициолог высказалась после скандала с производством правильного питания в Ростове

16 февраля 2023, 13:36
Фото: SrA Shawn Nickel/defenseimagery.mil./cc0
На любом производстве, которое связано с едой, есть риски. Даже сроки годности на упаковке не всегда могут говорить о свежести продуктов. Большую роль играют условия хранения и качество изготовления, сообщила RostovGazeta ростовский нутрициолог Анна Инглассес.

Напомним, что более 70 человек в Ростове пострадали от наборов правильного питания компании Good Food. СМИ сообщали, что в больницу госпитализированы десятки ростовчан.

«В наши дни, когда люди серьезно заняты работой, сложно правильно питаться. Готовить разные блюда — дело трудоемкое», - отмечает Анна Инглассес.

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Фото: sledcom.ru

Ростовчане по достоинству оценили организацию доставки правильного питания в контейнерах. Однако любое производство по работе с едой, будь то доставка из обычного ресторана или супермаркета, по словам эксперта, всегда связано с рисками. На них влияет множество факторов. В их числе — условия хранения и качество изготовления.

А если предполагается, что у пострадавших от правильного питания Good Food, может быть сальмонеллез, то, по словам нутрициолога, вполне возможно, заражение произошло через употребление пищи.

«Проверить наличие сальмонеллы в продуктах достаточно сложно. Для этого необходимо специальное оборудование. Поэтому если у ростовчан действительно подозревается сальмонеллез, вопросы должны возникнуть к поставщику продуктов», — разъясняет собеседница.

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Нутрициолог подчеркивает, что выбрать хорошую доставку правильного питания, которая на все сто процентов могла бы не допустить подобного случая, невозможно.

«На самом деле, это могло произойти с любой компанией. Теперь остается лишь выявить причину, как именно произошло заражение готовых блюд, исправить ситуацию и улучшить качество предоставляемых услуг», — убеждена Анна Инглассес.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в офисе Good Food прошли обыски после отравления ростовчан. 

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