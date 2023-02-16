Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Напомним, что более 70 человек в Ростове пострадали от наборов правильного питания компании Good Food. СМИ сообщали, что в больницу госпитализированы десятки ростовчан.
«В наши дни, когда люди серьезно заняты работой, сложно правильно питаться. Готовить разные блюда — дело трудоемкое», - отмечает Анна Инглассес.
Ростовчане по достоинству оценили организацию доставки правильного питания в контейнерах. Однако любое производство по работе с едой, будь то доставка из обычного ресторана или супермаркета, по словам эксперта, всегда связано с рисками. На них влияет множество факторов. В их числе — условия хранения и качество изготовления.
А если предполагается, что у пострадавших от правильного питания Good Food, может быть сальмонеллез, то, по словам нутрициолога, вполне возможно, заражение произошло через употребление пищи.
«Проверить наличие сальмонеллы в продуктах достаточно сложно. Для этого необходимо специальное оборудование. Поэтому если у ростовчан действительно подозревается сальмонеллез, вопросы должны возникнуть к поставщику продуктов», — разъясняет собеседница.
Нутрициолог подчеркивает, что выбрать хорошую доставку правильного питания, которая на все сто процентов могла бы не допустить подобного случая, невозможно.
«На самом деле, это могло произойти с любой компанией. Теперь остается лишь выявить причину, как именно произошло заражение готовых блюд, исправить ситуацию и улучшить качество предоставляемых услуг», — убеждена Анна Инглассес.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в офисе Good Food прошли обыски после отравления ростовчан.