Ростовчане по достоинству оценили организацию доставки правильного питания в контейнерах. Однако любое производство по работе с едой, будь то доставка из обычного ресторана или супермаркета, по словам эксперта, всегда связано с рисками. На них влияет множество факторов. В их числе — условия хранения и качество изготовления.