В Ростовской области о сих пор не утихают разговоры о частичной мобилизации. Больше всего людей интересует вопрос о том, будет ли вторая волна в феврале. Что об этом говорят власти и эксперты, в материале RostovGazeta.

Что говорят о второй волне частичной мобилизации Заявление военкома о мобилизации Как помогают участникам СВО Как проходила частичная мобилизация