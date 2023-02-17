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По поводу этой темы высказался политолог Дмитрий Абросимов и рассказал, что сейчас у РФ есть полная численность войск. Однако, по его словам, людям необходима ротация.
«Надо понимать, что военные не могут постоянно сидеть в окопах. Они должны отдыхать, ездить домой — без этого невозможно. И если мы поддерживаем численность войск, то также необходим и резерв», — считает эксперт.
Он не смог ответить на вопрос о том, удастся ли оперировать теми силами, которые есть.
Эту тему несколько раз комментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Каждый раз он давал понять, что о новом наборе людей речи не идет и это не обсуждается.
В конце минувшего года он отмечал, что появляется большое количество провокационных сообщений на эту тему. Песков просил всех ориентироваться на данные Минобороны и президента страны.
Вместе с этим пока отсутствует указ о завершении частичной мобилизации. Дело в том, что существующий приказ включает сразу несколько мероприятий, часть из которых выполняется до сих пор.
Между тем, депутат Заксобрания Ростовской области Максим Гелас считает, что ждать новой волны мобилизации не стоит. По его словам, сейчас бойцы и так справляются с поставленными задачами.
Политолог Алим Батов также говорит, что набор людей сейчас не нужен, но не исключает, что этот вопрос могут начать обсуждать через полгода. По его словам, все будет зависеть от того, по какому сценарию пойдет СВО.
О том, что нет необходимости в дополнительном наборе в ближайшие шесть месяцев, говорил и депутат Госдумы Андрей Гурулев в интервью изданию Чита.py.
Иное мнение оказалось у депутата Петра Пятибратова. В беседе с корреспондентом RostovGazeta он рассказал, что нужна расширенная волна частичной мобилизации.
«Я считаю, что нужно объявить вторую волну, более расширенную. Набрать не 300 тысяч человек, а порядка двух-трех миллионов», — поделился мнением Петр Пятибратов.
Он объяснил это тем, что конфликт идет не с Украиной, а со многими странами. А они должны перестать шантажировать РФ и делать поставки оружия Украине, резюмировал депутат.
В эфире канала «Азов-инфо» военком Азова и Азовского района Александр Жуков заявил, что область и не прекращала готовиться к началу частичной мобилизации. Он объяснил это тем, что все структуры понимают необходимость постоянно готовиться к мероприятиям, предусмотренным российским законодательством.
Но Жуков подчеркивал, что в Кремле отсутствуют планы по новому набору резервистов. В этих вопросах он выражал свое личное мнение.
Власти региона никаких заявлений по поводу теоретической возможности дополнительного набора не делают. Сейчас все усилия сосредоточены на помощи военнослужащим.
Для бойцов закупают необходимые им вещи, для них и их семей предусмотрены меры поддержки.
Так, для военнослужащих, находящихся в зоне СВО, передали гуманитарную помощь и дополнительные спецсредства для обустройства полевых лагерей. Они получили спальники, обувь, коврики, а также радиостанции и бинокли.
Только в 2022 году неравнодушные дончане перечислили на счет специального фонда 770 миллионов рублей. С них оказывают помощь участникам спецоперации.
«По заявкам Министерства обороны приобретается оборудование, дополнительное имущество, предметы личной гигиены, а также продукты питания, не входящие в стандартный набор, предоставляемый по нормам Минобороны РФ», — сообщали власти региона.
Частичная мобилизация началась 21 сентября 2022 года с объявления президента России Владимира Путина и главы Минобороны Сергея Шойгу. Всего поставили план набрать 300 тысяч человек для участия в СВО.
В первую очередь призывали тех, кто уже служил или имеет боевой опыт. Рассылками повесток занимались военкоматы.
Вначале все военнослужащие прошли обучение. Для них предусмотрели теоретическую и практическую подготовку.
У всех бойцов есть хорошая зарплата, а также различные стимулирующие выплаты — федеральные и региональные. Призыв в рамках частичной мобилизации завершился в октябре. Удалось набрать необходимое количество людей.
После того, как мобилизованные попадут домой, они смогут вернуться на прежнюю работу. Дело в том, что с бойцами приостанавливают трудовые договоры. Поэтому за ними сохраняются рабочие места.