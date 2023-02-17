Такая погода сохранится и на выходных: в ночь на субботу, 18 февраля, в Ростовской области ожидаются отдельные сильные осадки — мокрый снег, снегопады и дождь с туманом, гололедицей. К воскресенью, 19 февраля, ветер усилится до 18 метров в секунду, при этом температур воздуха будет составлять от -4 до -21 градуса ночью, и от -6 до +3 градусов днем.