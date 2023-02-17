Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Метеорологи сообщили, что в пятницу, 17 февраля, в Ростовской области сохранится переменная облачность, а в течение дня в отдельных районах ожидается мокрый снег и обильные осадки, а также изморозь и туман. Из-за колебаний температуры на дорогах будет наблюдаться гололед, а потому автомобилистам следует быть осторожными во время вождения.
Синоптики добавили, что ночью температура воздуха составит от -5 до -16 градусов при прояснениях, а на севере региона воздух охладится до -19 градусов. Днем температуры будут колебаться от -7 до +4 градусов, при этом в Ростовской области будет дуть сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду.
Такая погода сохранится и на выходных: в ночь на субботу, 18 февраля, в Ростовской области ожидаются отдельные сильные осадки — мокрый снег, снегопады и дождь с туманом, гололедицей. К воскресенью, 19 февраля, ветер усилится до 18 метров в секунду, при этом температур воздуха будет составлять от -4 до -21 градуса ночью, и от -6 до +3 градусов днем.
Ранее синоптики предсказали дончанам снег и гололед на выходных.