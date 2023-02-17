Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
В 2019 году приняли решение снести корпус и возвести новый в семь этажей. Контракт заключили в 2020 году на сумму 982 миллиона рублей.
Работы должны были завершиться в мае 2022 года, но этого не произошло, из-за чего срок продлили до конца года. По информации Donnews, проект за это время подорожал на 250 миллионов рублей.
Теперь стало известно, что сроки перенесли до 1 апреля 2023 года.
Ранее никто не захотел за 193 млн рублей отремонтировать школу в Ростове на Горького. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.