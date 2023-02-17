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Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

В Ростове-на-Дону сорвали сроки реконструкции родильного дома №5 в 2022 году

17 февраля 2023, 06:55
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове-на-Дону сорвали сроки реконструкции родильного дома №5 в 2022 году

В городе Ростове-на-Дону сорвали сроки реконструкции родильного дома №5

В Ростове-на-Дону не удалось вовремя завершить строительство корпуса родильного дома №5, который расположен на улице Мадояна.

В 2019 году приняли решение снести корпус и возвести новый в семь этажей. Контракт заключили в 2020 году на сумму 982 миллиона рублей.

Работы должны были завершиться в мае 2022 года, но этого не произошло, из-за чего срок продлили до конца года. По информации Donnews, проект за это время подорожал на 250 миллионов рублей.

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Теперь стало известно, что сроки перенесли до 1 апреля 2023 года.

Ранее никто не захотел за 193 млн рублей отремонтировать школу в Ростове на Горького. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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