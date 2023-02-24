В пятницу, 24 февраля, в ведомстве сообщили, что с начала 2023 года произошло 375 пожаров. Количество жертв, погибших в огне, составило 19 человек, как минимум двое из них были несовершеннолетними. Еще 22 жителя Ростовской области получили травмы разной степени тяжести. При этом пожарным удалось спасти из огня более 150 человек.