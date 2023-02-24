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МЧС: В Ростовской области с начала 2023 года в пожарах погибли 19 человек

24 февраля 2023, 11:46
Фото: 29.mchs.gov.ru
В Ростовской области жертвами пожара за прошедшие два месяца стали 19 человек, еще 22 человека получили травмы, об этом сообщили в пресс-службе донского ГУ МЧС.
Сюжет
Пожар

В пятницу, 24 февраля, в ведомстве сообщили, что с начала 2023 года произошло 375 пожаров. Количество жертв, погибших в огне, составило 19 человек, как минимум двое из них были несовершеннолетними. Еще 22 жителя Ростовской области получили травмы разной степени тяжести. При этом пожарным удалось спасти из огня более 150 человек.

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Сейчас сотрудники ведомства призывают дончан проявить осторожность во время обращения с огнем, в частности избегать перегруза электросети, отказаться от использования неисправной техники, а также не оставлять детей без присмотра, чтобы избежать трагедии.

Ранее Следком объявил, что проведет проверку по факту гибели матери и дочери в пожаре, предположительно вызванном взрывом самоката.

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