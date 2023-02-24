Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В пятницу, 24 февраля, в ведомстве сообщили, что с начала 2023 года произошло 375 пожаров. Количество жертв, погибших в огне, составило 19 человек, как минимум двое из них были несовершеннолетними. Еще 22 жителя Ростовской области получили травмы разной степени тяжести. При этом пожарным удалось спасти из огня более 150 человек.
Сейчас сотрудники ведомства призывают дончан проявить осторожность во время обращения с огнем, в частности избегать перегруза электросети, отказаться от использования неисправной техники, а также не оставлять детей без присмотра, чтобы избежать трагедии.
Ранее Следком объявил, что проведет проверку по факту гибели матери и дочери в пожаре, предположительно вызванном взрывом самоката.