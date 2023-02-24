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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

В Ростовской области хлопком газа вынесло окна и двери квартиры, пострадал владелец

24 февраля 2023, 14:08
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
В Шахтах сильный хлопок газа лишил квартиру остекления и входной двери, во время взрыва пострадал владелец жилья, подробностями поделились в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В пятницу, 24 февраля, в 15.10 мск в Шахтах на улице Образцова, 1Б произошел мощный хлопок газовоздушной смеси.

В результате взрыва газа на втором этаже пятиэтажки пострадала квартира №21, потерявшая все остекление и входную дверь. Несмотря на силу хлопка, несущие стены на пострадали, спасатели также не зафиксировали возгорания.

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Однако травмы получил 45-летний хозяин жилья, на лице и руках которого возникли ожоги. Он получил помощь медиков и отказался от госпитализации.

На вызовы приехали 23 спасателя и восемь единиц спецтехники.

Ранее эксперт рассказал, почему в Ростове могут произойти хлопки газа.

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