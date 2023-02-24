Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В пятницу, 24 февраля, в 15.10 мск в Шахтах на улице Образцова, 1Б произошел мощный хлопок газовоздушной смеси.
В результате взрыва газа на втором этаже пятиэтажки пострадала квартира №21, потерявшая все остекление и входную дверь. Несмотря на силу хлопка, несущие стены на пострадали, спасатели также не зафиксировали возгорания.
Однако травмы получил 45-летний хозяин жилья, на лице и руках которого возникли ожоги. Он получил помощь медиков и отказался от госпитализации.
На вызовы приехали 23 спасателя и восемь единиц спецтехники.
Ранее эксперт рассказал, почему в Ростове могут произойти хлопки газа.