Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Пожар вспыхнул на территории Погрануправления ФСБ России по Ростовской области. Огонь охватил здание склада на проспекте Сиверса, 20. Перед возгоранием очевидцы слышали звуки хлопков — на складе взорвались емкости с горючим. Площадь огня составляет 880 квадратных метров. На месте происшествия уже работают пожарные.
Сообщается, что действовать они могут только из укрытий. Дело в том, что им требуется средства индивидуальной бронезащиты, чтобы избежать ранений от повторных взрывов.
Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев пишут, что жителей близлежащих к горящему зданию домов эвакуируют.
Напомним, ранее сообщалось, что, как минимум, двое пострадали во время пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове.