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Жителей домов рядом с горящим зданием ПУ ФСБ на Сиверса, 20 эвакуируют в Ростове

16 марта 2023, 11:00
Фото: 1MI
Жителей домов рядом с горящим зданием на Сиверса, 20 эвакуируют в Ростове
Жильцов близлежащих домов, в районе пожара на проспекте Сиверса, эвакуируют, сообщают Telegram-каналы.
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Пожар

Пожар вспыхнул на территории Погрануправления ФСБ России по Ростовской области. Огонь охватил здание склада на проспекте Сиверса, 20. Перед возгоранием очевидцы слышали звуки хлопков — на складе взорвались емкости с горючим. Площадь огня составляет 880 квадратных метров. На месте происшествия уже работают пожарные.

Сообщается, что действовать они могут только из укрытий. Дело в том, что им требуется средства индивидуальной бронезащиты, чтобы избежать ранений от повторных взрывов.

Движение перекрыли на Сиверса в районе пожара на территории ПУ ФСБ в Ростове
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Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев пишут, что жителей близлежащих к горящему зданию домов эвакуируют.

Напомним, ранее сообщалось, что, как минимум, двое пострадали во время пожара в здании Погрануправления ФСБ в Ростове.

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