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Posted Сегодня, 17:38

Published Сегодня, 17:38

Modified Сегодня, 17:40

Updated Сегодня, 17:40

Много дождей и температура до +22 градусов ожидают ростовчан в апреле 2023 года

1 апреля 2023, 17:38
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Много дождей и температура до +22 градусов ожидают ростовчан в апреле 2023 года
В Ростове апрель подготовил горожанам больше 10 дождливых дней, а тепла жителям придется ждать практически до мая, об этом сообщили прогнозы синоптиков.

Согласно открытым данным российских гидрометцентров, жителей Ростова-на-Дону в апреле ожидает дождливая погода с температурой до 22 градусов тепла.

Так по прогнозам синоптиков, первая декада апреля встретит ростовчан продолжительными дождями, которые могут начаться 3 апреля и продлиться до 8 апреля. Все это время температура воздуха не будет превышать +12 градусов, кроме того, возможен порывистый ветер.

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Вторая декада апреля окажется не менее дождливой. По усредненным показателям долгосрочного прогноза, дожди будут лить с 10 по 16 апреля, однако оставшиеся четыре дня будет держаться преимущественно солнечная погода с температурой воздуха до +17 градусов.

С 20 по 30 апреля наконец-то наступит сухая и теплая погода с переменной облачностью и температурой воздуха от +14 до +22 градусов, однако существует низкая вероятность дождя 21 и 30 апреля.

Ранее синоптик Елена Назарова предупредила о похолодании в первую декаду апреля.

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