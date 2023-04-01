Много дождей и температура до +22 градусов ожидают ростовчан в апреле 2023 года

Так по прогнозам синоптиков, первая декада апреля встретит ростовчан продолжительными дождями, которые могут начаться 3 апреля и продлиться до 8 апреля. Все это время температура воздуха не будет превышать +12 градусов, кроме того, возможен порывистый ветер.