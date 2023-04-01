Много дождей и температура до +22 градусов ожидают ростовчан в апреле 2023 года

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
Согласно открытым данным российских гидрометцентров, жителей Ростова-на-Дону в апреле ожидает дождливая погода с температурой до 22 градусов тепла.
Так по прогнозам синоптиков, первая декада апреля встретит ростовчан продолжительными дождями, которые могут начаться 3 апреля и продлиться до 8 апреля. Все это время температура воздуха не будет превышать +12 градусов, кроме того, возможен порывистый ветер.
Вторая декада апреля окажется не менее дождливой. По усредненным показателям долгосрочного прогноза, дожди будут лить с 10 по 16 апреля, однако оставшиеся четыре дня будет держаться преимущественно солнечная погода с температурой воздуха до +17 градусов.
С 20 по 30 апреля наконец-то наступит сухая и теплая погода с переменной облачностью и температурой воздуха от +14 до +22 градусов, однако существует низкая вероятность дождя 21 и 30 апреля.
Ранее синоптик Елена Назарова предупредила о похолодании в первую декаду апреля.