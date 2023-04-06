«Что именно артист называет „кино“ — обстрелы Донбасса или теракты укронацистских диверсантов в российских городах», — говорится в тексте обращения. Кроме того, не понравились автору и слова Басты о том, что он мог бы уехать из страны, если бы не обстоятельства.