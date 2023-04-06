Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Власти Ростова-на-Дону дали четко понять, что для артистов, которые в негативном свете выставляют спецоперацию, не будет никаких снисхождений. Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заявлял, что горожане не приемлют выступления людей, критикующих СВО.
«Администрация города еще летом прошлого года донесла до организаторов концертов свою жесткую позицию и мнение ростовчан», — говорил градоначальник. И действительно в городе отменяют выступления артистов.
Активисты пытаются добиться отмены концерта рэпера Басты из Ростова-на-Дону, который должен пройти 8 июня в Ставрополе. Они уже обратились к главе краевого Минкульта Татьяне Лихачевой и пожаловались на его интервью, где он высказался на тему спецоперации.
В частности, один из активистов заявил, что рэпер пренебрежительно выразил мнение о действиях России, когда произнес фразу «смотрим кино дальше».
«Что именно артист называет „кино“ — обстрелы Донбасса или теракты укронацистских диверсантов в российских городах», — говорится в тексте обращения. Кроме того, не понравились автору и слова Басты о том, что он мог бы уехать из страны, если бы не обстоятельства.
Между тем, Life со ссылкой на источник написал, что министерство культуры проверяет рэпера Вакуленко после его интервью. Однако официальных комментариев от министерства не было, данные уточняются.
Власти Ростова-на-Дону в марте сообщили, что выступают за отмену концерта группы «Машина времени», солист которой Андрей Макаревич попал в список иноагентов. Поводом для такой позиции могли стать просьбы ростовчан, которые не хотят видеть артиста из-за его критики СВО.
В результате власти объяснили собственнику концертной площадки об отрицательном влиянии музыканта на молодое поколение и жителей города. Ему предложили отказаться от проведения мероприятия.
В конце марта Telegram-каналы сообщили об отмене концерта певицы Ани Лорак после произошедшего с ней скандала. Тогда ей в соцсетях пришлось отрицать обвинения в оказании помощи и финансировании военных украинской армии.
Из-за этих слухов местные жители попросили губернатора не допустить проведения выступлений певицы.
Еще одним артистом, чей концерт отменили в Ростове, стал Валерий Меладзе. Ростовчанам не понравилось видео, на котором он, по информации СМИ, произнес лозунг украинских нацистов.
В соцсетях жители региона призвали лишить исполнителя гражданства и выгнать из России. А после стало известно об отмене выступления.
Организатор музыкального фестиваля Rostov Roof Live Армен Геворкян рассказал РИА Новости, что в Ростове отменили выступления ДДТ и «Мумий Тролль», которых поклонники ждали с 2020 года. Однако первоначально мероприятия переносили из-за пандемии.
Собеседник рассказал, что сейчас это связано с техническими причинами, однако до этого запретить выступления группы «Мумий Тролль» просили некоторые жители региона. Их не устроили политические взгляды музыкантов.