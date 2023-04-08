В Сети появилась новая партия конфиденциальных документов о нацбезопасности США

На днях стало известно, что в сети Интернет появилась новая партия секретных документов США, которая касалась не только вооружения Украины, но также внешней политики в отношении Ближнего Востока, Китая, а также раскрывала данные Индо-Тихоокеанского театра военных действий и некоторые сведения о терроризме. При этом совсем недавно в сеть также «слили» данные о военной обстановке на Украине.