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В Сети появилась новая партия конфиденциальных документов о нацбезопасности США

8 апреля 2023, 18:10
Фото: 1MI
В Сети появилась новая партия конфиденциальных документов о безопасности США
В соцсетях появились секретные документы, которые проливают свет на стратегию и планы нацбезопасности США, подробностями поделился портал «Новые известия».

На днях стало известно, что в сети Интернет появилась новая партия секретных документов США, которая касалась не только вооружения Украины, но также внешней политики в отношении Ближнего Востока, Китая, а также раскрывала данные Индо-Тихоокеанского театра военных действий и некоторые сведения о терроризме. При этом совсем недавно в сеть также «слили» данные о военной обстановке на Украине.

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По мнению аналитиков, доступ общественности к информации в документах способен нанести существенный ущерб США, поскольку содержимое отдельных бумаг включало в себя данные, о которых не должны были знать даже союзники блока НАТО.

Сейчас в Пентагоне начали расследование, чтобы выяснить источник утечки и оценить реальный объем украденных данных.

Ранее ростовский депутат рассказал, почему ВСУ затягивают с контрнаступлением.

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#Надежда Пустяк#Политика#Спецоперация#Украина#США#Китай
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