Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
На днях стало известно, что в сети Интернет появилась новая партия секретных документов США, которая касалась не только вооружения Украины, но также внешней политики в отношении Ближнего Востока, Китая, а также раскрывала данные Индо-Тихоокеанского театра военных действий и некоторые сведения о терроризме. При этом совсем недавно в сеть также «слили» данные о военной обстановке на Украине.
По мнению аналитиков, доступ общественности к информации в документах способен нанести существенный ущерб США, поскольку содержимое отдельных бумаг включало в себя данные, о которых не должны были знать даже союзники блока НАТО.
Сейчас в Пентагоне начали расследование, чтобы выяснить источник утечки и оценить реальный объем украденных данных.
Ранее ростовский депутат рассказал, почему ВСУ затягивают с контрнаступлением.