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С 11 по 12 апреля апреля в Ростове-на-Дону ожидается сильный ветер

11 апреля 2023, 05:44
Фото: 1mi
Жителям Ростова-на-Дону стоит готовиться к усилению ветра до 21 метра в секунду, сообщает управление по делам ГО и ЧС.

Во вторник, 11 апреля, пройдет небольшой дождь, а порывы ветра достигнут 21 метра в секунду. В среду осадки сохранятся, а ветер немного стихнет — до 18 метров в секунду.

Ростовчан предупредили, что из-за непогоды возможны аварийные ситуации, в том числе перехлесты проводов и обрывы ЛЭП. Кроме того, из-за ветра могут упасть деревья и рекламные щиты.

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Горожан призвали не приближаться к легким постройкам и высоким растениям. Не стоит рядом с ними парковать автомобили.

Ранее два хутора в Ростовской области оставались без электричества после снегопада.

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