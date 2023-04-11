Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Во вторник, 11 апреля, пройдет небольшой дождь, а порывы ветра достигнут 21 метра в секунду. В среду осадки сохранятся, а ветер немного стихнет — до 18 метров в секунду.
Ростовчан предупредили, что из-за непогоды возможны аварийные ситуации, в том числе перехлесты проводов и обрывы ЛЭП. Кроме того, из-за ветра могут упасть деревья и рекламные щиты.
Горожан призвали не приближаться к легким постройкам и высоким растениям. Не стоит рядом с ними парковать автомобили.
Ранее два хутора в Ростовской области оставались без электричества после снегопада.