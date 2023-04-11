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В Ростове-на-Дону прогнозируют дожди, похолодание и усилится ветер с 11 апреля

11 апреля 2023, 06:47
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону прогнозируют дожди, похолодание и усилится ветер с 11 апреля

В Ростове-на-Дону и в области с 11 апреля ожидаются дожди и шквалистый ветер

В Ростове-на-Дону со вторника, 11 апреля, могут начаться похолодания и пройдут дожди, сообщили в Гидрометцентре.

Днем максимальная температура составит 18 градусов и пройдут дожди, а ветер может усилиться до 21 метра в секунду. Во вторник осадки сохранятся, но ветер должен немного стихнуть, воздух прогреется до 16 градусов.

В четверг дождей не будет, но ожидается облачная погода. Столбики термометров покажут 14 градусов, а к пятнице станет еще холоднее и снова начнутся дожди. 

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В ночное время температура будет опускаться до пяти градусов. К концу этой недели ветер ослабнет и порывы составят около шести метров в секунду. 

Ранее ветер в Ростове повалил два огромных дерева на машины.

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