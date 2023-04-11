Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Днем максимальная температура составит 18 градусов и пройдут дожди, а ветер может усилиться до 21 метра в секунду. Во вторник осадки сохранятся, но ветер должен немного стихнуть, воздух прогреется до 16 градусов.
В четверг дождей не будет, но ожидается облачная погода. Столбики термометров покажут 14 градусов, а к пятнице станет еще холоднее и снова начнутся дожди.
В ночное время температура будет опускаться до пяти градусов. К концу этой недели ветер ослабнет и порывы составят около шести метров в секунду.
Ранее ветер в Ростове повалил два огромных дерева на машины.