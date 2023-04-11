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Власти Ростова хотят пересчитать все кусты и деревья в городе

11 апреля 2023, 08:27
Фото: 1MI
Власти Ростова хотят пересчитать все кусты и деревья в городе
В Ростове решили провести инвентаризацию всех городских кустов и деревьев, сообщила замдиректора департамента ЖКХ Татьяна Дьяченко.

В Ростове до конца года хотят пересчитать все зеленые насаждения города. Сделать это планировали еще в 2019 году, однако провести инвентаризацию кустов и деревьев тогда не получилось из-за недобросовестного подрядчика, а с 2020 по 2022 год властям города не хватало на это денег.

Сейчас средства появились. Известно, что они составляют 15,8 миллиона рублей.

Замдиректора департамента ЖКХ Татьяна Дьяченко рассказала, что инвентаризация будет проходить в два этапа. Первый охватит все общественные пространства Ростова — парки, скверы, площади, центральные улицы. На втором этапе подрядчик приступит к паспортизации всех остальных зеленых насаждений.

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По информации Donnews, работы будет выполнять ростовское ООО «Экострой». Компанию выбрали в рамках открытых торгов.

Главным итогом инвентаризации должно стать появление единого реестра, в котором будут указаны все зеленые насаждения Ростова.

Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко объяснил, почему погибли кусты лаванды в Ростове на Большой Садовой.

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