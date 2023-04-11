В Ростове до конца года хотят пересчитать все зеленые насаждения города. Сделать это планировали еще в 2019 году, однако провести инвентаризацию кустов и деревьев тогда не получилось из-за недобросовестного подрядчика, а с 2020 по 2022 год властям города не хватало на это денег.