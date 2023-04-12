Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Напомним, что из-за выпавшего 30 марта снега появились серьезные пробки длиной 100 километров на трассе М-4 «Дон». Это привело к транспортному коллапсу, из-за которого тысячи людей ночевали в машинах.
После этого власти проанализировали эту ситуацию и пришли к выводу, что дорожники с большим опозданием начали расчистку дороги. Они добавили, что проезжую часть плохо обработали противогололедными материалами.
Теперь в «Автодоре» предоставили свою версию событий и рассказали, что во время стихии убрали с трассы 550 тысяч кубометров снега. Борьба со снегопадом началась еще до начала обильных осадков, а всего по дороге распределили 1,8 тысячи тонн противогололедных материалов.
«Обработку началась более чем за 6 часов до начала снегопада и за 15 часов до остановки движения. За сутки выпало полторы месячной нормы осадков, а для водителей не было вариантов объезда М-4», — написали в «Автодоре».