Теперь в «Автодоре» предоставили свою версию событий и рассказали, что во время стихии убрали с трассы 550 тысяч кубометров снега. Борьба со снегопадом началась еще до начала обильных осадков, а всего по дороге распределили 1,8 тысячи тонн противогололедных материалов.