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Дорожники ответили на обвинения властей в транспортном коллапсе на М-4 «Дон»

12 апреля 2023, 06:31
Фото: Правительстов Ростовской области
Дорожники ответили на обвинения властей в транспортном коллапсе на М-4 «Дон»
«Автодор» назвал причину транспортного коллапса, который произошел на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, говорится в Telegram-канале компании.

Напомним, что из-за выпавшего 30 марта снега появились серьезные пробки длиной 100 километров на трассе М-4 «Дон». Это привело к транспортному коллапсу, из-за которого тысячи людей ночевали в машинах.

После этого власти проанализировали эту ситуацию и пришли к выводу, что дорожники с большим опозданием начали расчистку дороги. Они добавили, что проезжую часть плохо обработали противогололедными материалами.

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Теперь в «Автодоре» предоставили свою версию событий и рассказали, что во время стихии убрали с трассы 550 тысяч кубометров снега. Борьба со снегопадом началась еще до начала обильных осадков, а всего по дороге распределили 1,8 тысячи тонн противогололедных материалов.

«Обработку началась более чем за 6 часов до начала снегопада и за 15 часов до остановки движения. За сутки выпало полторы месячной нормы осадков, а для водителей не было вариантов объезда М-4», — написали в «Автодоре».

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