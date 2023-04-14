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Published Сегодня, 16:07

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Похолодание до +2 градусов и сильный ветер обрушатся на Ростов в ночь на 15 апреля

14 апреля 2023, 16:07
Фото: 1MI
Ветер разгонится в Ростове до 18 метров в секунду
Ночью в Ростове ожидается похолодание до +2 градусов и шквалистый ветер, предупредили в управлении по делам ГО и ЧС.

В ночь на субботу, 16 апреля, в Ростове значительно ухудшится погода. Ветер разгонится до 18 метров в секунду. Столбики термометров опустятся до +2 градусов. Также всю ночь в городе будет лить дождь.

Утром погода ненамного улучшится. Столбики термометров поднимутся до +9 градусов. Однако ливни не прекратятся. Скорость ветра также не снизится.

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Горожан просят проявить внимательность при выходе на улицу. Не стоит останавливаться или парковать машины под аварийными деревьями, неустойчивыми конструкциями и рекламными щитами.

Напомним, дома затопило в Ростове-на-Дону из-за ливней днем 14 апреля.

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