Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
В ночь на субботу, 16 апреля, в Ростове значительно ухудшится погода. Ветер разгонится до 18 метров в секунду. Столбики термометров опустятся до +2 градусов. Также всю ночь в городе будет лить дождь.
Утром погода ненамного улучшится. Столбики термометров поднимутся до +9 градусов. Однако ливни не прекратятся. Скорость ветра также не снизится.
Горожан просят проявить внимательность при выходе на улицу. Не стоит останавливаться или парковать машины под аварийными деревьями, неустойчивыми конструкциями и рекламными щитами.
Напомним, дома затопило в Ростове-на-Дону из-за ливней днем 14 апреля.