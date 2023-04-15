Около 62% американцев считают партнерство России и Китая угрозой для США

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Социологи все чаще отмечают, что современное американское общество сменило ориентиры и стало воспринимать Китай как злейшего врага США.
Так аналитики Pew выяснили, что 8,3 из 10 американцев испытывают негативные эмоции по отношению к китайцам в целом, при это более 50% респондентов считают Китай конкурентов США. Более того 38% опрошенных граждан США считают КНР «врагом», что на 13% больше показателей прошлого года.
Отдельно исследователи подняли вопрос и сотрудничества Китая с Россией, которое 62% оценили как потенциально опасное для США.
«Люди в большинстве своем считают связи между Пекином и Москвой главной проблемой для США», — утверждает издание.
Ранее китайские специалисты объявили о планах предоставить Ростову и другим крупным городам систему по защите от кибератак со стороны украинских хакеров.