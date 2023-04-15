Около 62% американцев считают партнерство России и Китая угрозой для США

Так аналитики Pew выяснили, что 8,3 из 10 американцев испытывают негативные эмоции по отношению к китайцам в целом, при это более 50% респондентов считают Китай конкурентов США. Более того 38% опрошенных граждан США считают КНР «врагом», что на 13% больше показателей прошлого года.