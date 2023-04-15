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Около 62% американцев считают партнерство России и Китая угрозой для США

15 апреля 2023, 18:11
Фото: kremlin.ru
Около 62% американцев считают партнерство России и Китая угрозой для США
Аналитики исследовательского центра Pew выяснили, кого американцы считают злейшим врагом США, подробностями поделился портал «Новые известия».

Социологи все чаще отмечают, что современное американское общество сменило ориентиры и стало воспринимать Китай как злейшего врага США.

Так аналитики Pew выяснили, что 8,3 из 10 американцев испытывают негативные эмоции по отношению к китайцам в целом, при это более 50% респондентов считают Китай конкурентов США. Более того 38% опрошенных граждан США считают КНР «врагом», что на 13% больше показателей прошлого года.

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Отдельно исследователи подняли вопрос и сотрудничества Китая с Россией, которое 62% оценили как потенциально опасное для США.

«Люди в большинстве своем считают связи между Пекином и Москвой главной проблемой для США», — утверждает издание.

Ранее китайские специалисты объявили о планах предоставить Ростову и другим крупным городам систему по защите от кибератак со стороны украинских хакеров.

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