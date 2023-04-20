rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Изображение материала

Сильный ветер и дождь ожидаются в Ростове-на-Дону днем 20 и 21 апреля

20 апреля 2023, 12:17
Фото: ryoji-iwata/unsplash
Сильный ветер и дождь ожидаются в Ростове-на-Дону днем 20 и 21 апреля
В Ростове-на-Дону в ближайшие два дня ожидается дожливая погода с сильными порывами ветра, сообщили в Гидрометцентре.

Дождливая погода будет сохраняться в четверг и пятницу, 20 и 21 апреля. Ветер может усилиться до пяти метров в секунду, а воздух прогреется до 15 градусов.

Аналогичные погодные условия прогнозируют в следующие несколько дней, дожди должны прекратиться только в среду 26 апреля. Тогда температура воздуха поднимется до 19 градусов и будет облачно.

Теплую и ветреную погоду пообещали ростовчанам в начале следующей недели
Узнать подробнее

В ночное время в течение недели температура будет падать до семи градусов. Ветер в это время может стихнуть до двух метров в секунду.

Огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону из-за сильного ветра.

Читайте также:
Режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской областиМашины массово вылетают с дороги из-за непогоды в Ростовской областиКоммунальные службы Ростова привели в режим повышенной готовности из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Погода в Ростовской области#Дожди в Ростовской области#Прогноз синоптиков в Ростове
Подпишитесь
Стало известно о задержании УАЗ в Ростовской области, груженного взрывчаткой
Сегодня, 06:50
Путин потребовал срочно решить проблему многокилометровых заторов на КПП в Гуково
Вчера, 15:42
Волонтер Мезинов заявил, что хочет массово вывезти детей из ЛНР в Ростовскую область
Сегодня, 07:00
«Не отсасывать яд»: серпентолог рассказал, что делать ростовчанам после укуса змеи
Сегодня, 06:58
Логвиненко рассказал, как улучшат транспортное обеспечение Суворовского в Ростове
Сегодня, 06:34
Ростовчан приятно удивит цветочная ярмарка «Весенний сад»
18 апреля 12:05