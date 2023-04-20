Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Дождливая погода будет сохраняться в четверг и пятницу, 20 и 21 апреля. Ветер может усилиться до пяти метров в секунду, а воздух прогреется до 15 градусов.
Аналогичные погодные условия прогнозируют в следующие несколько дней, дожди должны прекратиться только в среду 26 апреля. Тогда температура воздуха поднимется до 19 градусов и будет облачно.
В ночное время в течение недели температура будет падать до семи градусов. Ветер в это время может стихнуть до двух метров в секунду.
Огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону из-за сильного ветра.