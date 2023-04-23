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Два гола Комличенко и пенальти Осипенко принесли ФК «Ростов» победу над «Уралом»

23 апреля 2023, 12:25
Фото: 1MI
ФК "Ростов" победил "Урал" со счетом 3:1
ФК «Ростов» обыграл «Урал» со счетом 3:1, матч состоялся в рамках Российской Премьер-Лиги.

23 апреля на «Екатеринбург-Арене» состоялся матч между ФК «Ростов» и «Урал». Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 3:1.

Первый гол желто-синим принес Николай Комличенко на 19-й минуте. Позже, на 48-й минуте, он также отметился победным очком на турнирной таблице. На 80-й минуте «Урал» сделал попытку отыграться, гол своей команде принес Даниэль Мишкич. Финальную точку в игре поставил успешный пенальти, осуществленный Максимом Осипенко.

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Сейчас ФК «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лишь питерскому «Зениту».

Напомним, ФК «Ростов» вничью сыграл с «Зенитом» 16 апреля.

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