Первый гол желто-синим принес Николай Комличенко на 19-й минуте. Позже, на 48-й минуте, он также отметился победным очком на турнирной таблице. На 80-й минуте «Урал» сделал попытку отыграться, гол своей команде принес Даниэль Мишкич. Финальную точку в игре поставил успешный пенальти, осуществленный Максимом Осипенко.