Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
23 апреля на «Екатеринбург-Арене» состоялся матч между ФК «Ростов» и «Урал». Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 3:1.
Первый гол желто-синим принес Николай Комличенко на 19-й минуте. Позже, на 48-й минуте, он также отметился победным очком на турнирной таблице. На 80-й минуте «Урал» сделал попытку отыграться, гол своей команде принес Даниэль Мишкич. Финальную точку в игре поставил успешный пенальти, осуществленный Максимом Осипенко.
Сейчас ФК «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лишь питерскому «Зениту».
Напомним, ФК «Ростов» вничью сыграл с «Зенитом» 16 апреля.