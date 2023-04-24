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Спасатель Белков сказал ростовчанам, что делать при появлении вражеского беспилотника

24 апреля 2023, 11:56
Фото: Photo: Corporal Daniel Wiepen/MOD/wikimedia.org
Эксперт объяснил, что делать ростовчанам, если заметили вражеский беспилотник
Случай с упавшим в Московской области 24 апреля беспилотником, начиненным взрывчаткой, взбудоражил россиян. Ростовский спасатель Артем Белков объяснил RostovGazeta, как себя вести при встрече с беспилотным летательным аппаратом.

Эксперт предупреждает, что ни при встрече с беспилотником его ни в коем случае нельзя пытаться сбивать из рогатки или из оружия.

«Во-первых, объект может оказаться безобидным дроном, стоимость которого придется возместить хозяину. А во-вторых, вы никогда не знаете, с какой целью он пролетает и что находится у него внутри», - поясняет спасатель.

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Белков советует ростовчанам, которые заметили в небе беспилотник, набрать номер 112 и доложить дежурной службе УФСБ о местоположении летательного аппарата.

«Эксперты точно знают, «наш» беспилотник или нет. И они постараются обезвредить его в дали от населенных пунктов, чтобы люди не пострадали. Очевидцам же до разрешения вопроса лучше отправиться домой или укрыться в безопасном месте», - заключил спасатель.

Ранее RostovGazeta писала о том, что Россия создаст масштабные базы беспилотников на Чукотке и Ямале в 2024 году.

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