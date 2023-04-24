Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Эксперт предупреждает, что ни при встрече с беспилотником его ни в коем случае нельзя пытаться сбивать из рогатки или из оружия.
«Во-первых, объект может оказаться безобидным дроном, стоимость которого придется возместить хозяину. А во-вторых, вы никогда не знаете, с какой целью он пролетает и что находится у него внутри», - поясняет спасатель.
Белков советует ростовчанам, которые заметили в небе беспилотник, набрать номер 112 и доложить дежурной службе УФСБ о местоположении летательного аппарата.
«Эксперты точно знают, «наш» беспилотник или нет. И они постараются обезвредить его в дали от населенных пунктов, чтобы люди не пострадали. Очевидцам же до разрешения вопроса лучше отправиться домой или укрыться в безопасном месте», - заключил спасатель.
Ранее RostovGazeta писала о том, что Россия создаст масштабные базы беспилотников на Чукотке и Ямале в 2024 году.