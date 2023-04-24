«Эксперты точно знают, «наш» беспилотник или нет. И они постараются обезвредить его в дали от населенных пунктов, чтобы люди не пострадали. Очевидцам же до разрешения вопроса лучше отправиться домой или укрыться в безопасном месте», - заключил спасатель.