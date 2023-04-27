В Таганрогском заливе во время шторма ожидаются волны высотой до 1,3 метра

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Напомним, вечером 27 апреля МЧС объявили об ухудшении погодных условий в Ростовской области, в регионе в ближайшие двое суток ожидается шторм с дождями, градом и ураганным ветром.
Кроме того, МЧС предупредили о грядущем шторме в акватории Таганрогского залива Азовского моря. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы ветер усилится, что вызовет шторм с сильными дождями, ухудшением видимости до одного километра, а также волнами высотой от 80 сантиметров до 1,3 метра.
Такие погодные условия сохранятся в заливе как минимум до вечера пятницы, 28 апреля.
В случае необходимости в помощи МЧС дончанам рекомендуют звонить по телефонам 101, 112 и 01.