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МЧС 27 апреля сообщили о надвигающемся на Таганрогский залив шторме

27 апреля 2023, 16:22
Фото: 1MI
В Таганрогском заливе во время шторма ожидаются волны высотой до 1,3 метра

В Таганрогском заливе во время шторма ожидаются волны высотой до 1,3 метра

Сотрудники МЧС предупредили дончан о волнах высотой до 1,3 метра в Таганрогском заливе Азовского моря 27 и 28 апреля, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, вечером 27 апреля МЧС объявили об ухудшении погодных условий в Ростовской области, в регионе в ближайшие двое суток ожидается шторм с дождями, градом и ураганным ветром.

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Кроме того, МЧС предупредили о грядущем шторме в акватории Таганрогского залива Азовского моря. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы ветер усилится, что вызовет шторм с сильными дождями, ухудшением видимости до одного километра, а также волнами высотой от 80 сантиметров до 1,3 метра.

Такие погодные условия сохранятся в заливе как минимум до вечера пятницы, 28 апреля.

В случае необходимости в помощи МЧС дончанам рекомендуют звонить по телефонам 101, 112 и 01.

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