В Таганрогском заливе во время шторма ожидаются волны высотой до 1,3 метра

Кроме того, МЧС предупредили о грядущем шторме в акватории Таганрогского залива Азовского моря. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы ветер усилится, что вызовет шторм с сильными дождями, ухудшением видимости до одного километра, а также волнами высотой от 80 сантиметров до 1,3 метра.