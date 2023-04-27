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МЧС объявили жителям Ростовской области штормовое предупреждение с 27 апреля

27 апреля 2023, 14:14
Фото: 1MI
МЧС объявили жителям Ростовской области штормовое предупреждение с 27 апреля
В Ростовской области жителей предупредили о сильных ливнях, граде и ветре скоростью до 23 метром в секунду в течение следующих двух дней, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Ростовский гидрометцентр объявил, что уже в четверг, 27 апреля, с 18.00 до 20.00 мск ожидается резкое ухудшение погодных условий в Ростовской области, которое приведет к обильным ливням, грозам и даже граду.

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Метеорологи уточнили, что в течение всего дня 28 апреля и до второй половины дня 29 апреля Ростовскую область накроет сильными дождями с ливнями, градом и грозами.

Кроме того, в регионе будет бушевать ветер скоростью до 23 метров в секунду, а потому дончанам рекомендуется избегать деревьев, рекламных щитов и других конструкций, угрожающих обрушением во время непогоды.

Ранее ростовчанам рассказали, когда ожидать завершения сезона дождей.

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