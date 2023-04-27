Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Ростовский гидрометцентр объявил, что уже в четверг, 27 апреля, с 18.00 до 20.00 мск ожидается резкое ухудшение погодных условий в Ростовской области, которое приведет к обильным ливням, грозам и даже граду.
Метеорологи уточнили, что в течение всего дня 28 апреля и до второй половины дня 29 апреля Ростовскую область накроет сильными дождями с ливнями, градом и грозами.
Кроме того, в регионе будет бушевать ветер скоростью до 23 метров в секунду, а потому дончанам рекомендуется избегать деревьев, рекламных щитов и других конструкций, угрожающих обрушением во время непогоды.
Ранее ростовчанам рассказали, когда ожидать завершения сезона дождей.