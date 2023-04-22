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Жителям Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков до -3°

22 апреля 2023, 17:36
Фото: pxhere.com
Жителям Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков до -3°
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся заморозков 23 и 24 апреля, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Вечером субботы, 22 апреля, синоптики Ростовского гидрометцентра предупредили дончан о том, что уже ночью на 23 апреля в регион придут сильные заморозки до -3 градусов.

В Ростовской области заморозки до -4 градусов продержатся как минимум до 19 апреля
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Неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться два дня, 23 и 24 апреля, в течение которых ночная температура воздуха будет колебаться от -1 до -3 градусов.

Жителей призывают проявить осторожность и обращаться за помощью по телефонам 101, 112 и 01.

Ранее дончан предупредили о магнитных бурях.

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