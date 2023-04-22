Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Вечером субботы, 22 апреля, синоптики Ростовского гидрометцентра предупредили дончан о том, что уже ночью на 23 апреля в регион придут сильные заморозки до -3 градусов.
Неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться два дня, 23 и 24 апреля, в течение которых ночная температура воздуха будет колебаться от -1 до -3 градусов.
Жителей призывают проявить осторожность и обращаться за помощью по телефонам 101, 112 и 01.
Ранее дончан предупредили о магнитных бурях.