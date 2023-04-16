Специалисты Северо-Кавказского гидрометцентра сообщили, что в ближайшие сутки в Ростовской области будет сохраняться прохладная и ветреная погода. После ночных дождей в отдельных муниципалитетах регион накрыло сильным ветром скоростью до 20 метров в секунду, при этом температура воздуха колеблется от +8 до +13 градусов. Ночью ожидается похолодание до -4 градусов.