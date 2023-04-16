Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Специалисты Северо-Кавказского гидрометцентра сообщили, что в ближайшие сутки в Ростовской области будет сохраняться прохладная и ветреная погода. После ночных дождей в отдельных муниципалитетах регион накрыло сильным ветром скоростью до 20 метров в секунду, при этом температура воздуха колеблется от +8 до +13 градусов. Ночью ожидается похолодание до -4 градусов.
Аналогичные метеорологические условия будут наблюдаться в регионе вплоть до 19 апреля. 17 и 18 апреля в отдельных районах Ростовской области пройдут умеренные дожди, а скорость ветра сохранится в значениях от 15 до 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет достигать 0 — -4 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +15-18 градусов.
Уже 19 апреля регион снова накроет дождями, а потому потепление следует ожидать не раньше следующих выходных.
Ранее метеорологи предупредили ростовчан о резком похолодании.