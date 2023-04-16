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В Ростовской области заморозки до -4 градусов продержатся как минимум до 19 апреля

16 апреля 2023, 11:49
Фото: pxhere.com
В Ростовской области заморозки до -4 градусов продержатся как минимум до 19 апреля
В Ростовской области после сильного ливня ожидаются продолжительные заморозки, которые продержатся не менее трех суток, об этом сообщили синоптики СК УГМС.

Специалисты Северо-Кавказского гидрометцентра сообщили, что в ближайшие сутки в Ростовской области будет сохраняться прохладная и ветреная погода. После ночных дождей в отдельных муниципалитетах регион накрыло сильным ветром скоростью до 20 метров в секунду, при этом температура воздуха колеблется от +8 до +13 градусов. Ночью ожидается похолодание до -4 градусов.

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Аналогичные метеорологические условия будут наблюдаться в регионе вплоть до 19 апреля. 17 и 18 апреля в отдельных районах Ростовской области пройдут умеренные дожди, а скорость ветра сохранится в значениях от 15 до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет достигать 0 — -4 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +15-18 градусов.

Уже 19 апреля регион снова накроет дождями, а потому потепление следует ожидать не раньше следующих выходных.

Ранее метеорологи предупредили ростовчан о резком похолодании.

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