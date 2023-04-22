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Published Сегодня, 04:34

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Жителям в Ростове-на-Дону рассказали, когда завершится сезон дождей в апреле

22 апреля 2023, 04:34
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в течение нескольких дней будут идти дожди, которые завершатся только в конце месяца, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу, 22 апреля, температура воздуха составит 13 градусов и будет пасмурно. Ветер усилится до пяти метров в секунду.

С воскресенья по вторник сохранятся аналогичные погодные условия, а со среды начнется потепление. В этот день температура воздуха поднимется до 18 градусов.

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В четверг, 27 числа, температура составит 21 градус. Все эти дни в городе будут идти дожди, которые завершатся только 28 апреля, после чего будет облачно.

Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону утром 15 апреля.

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