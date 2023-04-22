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Published Сегодня, 04:34
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В субботу, 22 апреля, температура воздуха составит 13 градусов и будет пасмурно. Ветер усилится до пяти метров в секунду.
С воскресенья по вторник сохранятся аналогичные погодные условия, а со среды начнется потепление. В этот день температура воздуха поднимется до 18 градусов.
В четверг, 27 числа, температура составит 21 градус. Все эти дни в городе будут идти дожди, которые завершатся только 28 апреля, после чего будет облачно.
Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону утром 15 апреля.