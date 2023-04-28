rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Изображение материала

В Ростове на всех праздничных выходных ожидаются дожди и +19 градусов

28 апреля 2023, 06:29
Фото: Kayehackett/cc0/wikimedia.org
В Ростове на всех праздничных выходных ожидаются дожди и +19 градусов
В Ростове-на-Дону ожидается пасмурная погода в выходные дни, которые продлятся с 29 апреля по 1 мая, сообщили синоптики.

В субботу, 29 апреля, возможен небольшой дождь и порывы ветра до 8 метров в секунду. Днем температура поднимется до 19 градусов, а вечером опустится до 13 градусов.

В воскресенье, 30 апреля, прогнозируются такие же погодные условия с вероятным дождем и порывами ветра до 11 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от 15 градусов днем до 12 градусов вечером.

Режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской области
Узнать подробнее

В понедельник, 1 мая, будет облачно и без осадков. Дневная температура поднимется до +16 градусов, а вечером опустится до +10 градусов. Порывы ветра составят в среднем 10 метров в секунду.

Ранее МЧС объявило жителям Ростовской области штормовое предупреждение с 27 апреля

Читайте также:
Режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской областиМашины массово вылетают с дороги из-за непогоды в Ростовской областиВодителей в Ростовской области предупредили о непогоде 30 марта
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Погода#Погода Ростов#Погода в Ростове#Дожди в Ростовской области#Илья Протвинов
Подпишитесь
Глава Новошахтинска Сергей Бондаренко неожиданно ушел в отставку с 27 апреля
Сегодня, 07:58
Доброволец из Ростовской области Андрей Луценко погиб в ходе СВО под Артемовском
Сегодня, 08:22
Банду обнальщиков маткапиталов будут судить в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:28
В Ростовской области могут запретить продажу овощей и фруктов в сетках
Сегодня, 07:27
Проект моста на Зеленый остров внесли в бюджет Ростова-на-Дону на 2024 год
Сегодня, 07:10