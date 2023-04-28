Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В субботу, 29 апреля, возможен небольшой дождь и порывы ветра до 8 метров в секунду. Днем температура поднимется до 19 градусов, а вечером опустится до 13 градусов.
В воскресенье, 30 апреля, прогнозируются такие же погодные условия с вероятным дождем и порывами ветра до 11 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от 15 градусов днем до 12 градусов вечером.
В понедельник, 1 мая, будет облачно и без осадков. Дневная температура поднимется до +16 градусов, а вечером опустится до +10 градусов. Порывы ветра составят в среднем 10 метров в секунду.
Ранее МЧС объявило жителям Ростовской области штормовое предупреждение с 27 апреля