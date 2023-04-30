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Индекс шашлыка: во сколько жителям Ростова обойдутся майские праздники в 2023 году

30 апреля 2023, 06:53
Фото: 1MI
Мясо для шашлыка в Ростове подорожало на 8%, а лук - на 18%

Мясо для шашлыка в Ростове подорожало на 8%, а лук - на 18%

Жарить шашлык на майские праздники любят многие жители Ростова. Вот только с каждым годом такое блюдо становится все дороже. Насколько застолье с шашлыком стало дороже в 2023 году подсчитали в RostovGazeta.

Какое выбрать мясо

Хотите постное блюдо, то выбирайте говядину или курицу. Любите пожирнее? Тогда остановитесь на свинине или баранине. С прошлого года говядина и баранина, по данным платформы ЕМИСС, подорожали на 8%. А вот свинина и окорочка куриные, наоборот, немного сбавили в цене.

Так, килограмм говядины обойдется жителям Ростова в текущем году в среднем, по ценам Росстата, в 637 рублей, а баранина - почти 510 рублей. Окорочка куриные стоят 189 рублей за килограмм против почти 193 рублей - в 2022 году. И на 14 рублей дешевле теперь продается килограмм свинины - 178 рублей.

Секрет вкусного шашлыка

Как утверждают многие шашлычники, в правильный маринад для шашлыка обязательно входит лук. Им и похрустеть приятно, когда его зажарят вместе с мясом. Стоит отметить, что репчатый лук за год стал дороже на 18%. Стоимость килограмма обойдется почти в 50 рублей.

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Кроме того, опытные шашлычники советуют не добавлять в маринад уксус. Мясо может получится жестким. Лучше добавить кисломолочные продукты. Они, кстати, тоже подорожали за год - на 7,8%, до 96 рублей за килограмм.

Что еще нужно не забыть купить

Для пикника на природе нужно еще закупить овощи для салата. И тут неожиданно можно обнаружить, что за год в Ростовской области подешевел картофель - на целых 20%, до 34,5 рублей за килограмм.

А вот огурцы и помидоры резко взлетели в цене - на 32% и 14% соответственно. Огурцы стоят в среднем 193,59 рубля за килограмм, а помидоры - 232,80 рублей за килограмм. Свежая зелень также за год прибавила в цене 10%, до 189,14 рублей за килограмм.

Фото: 1MI

К мясу нужно прикупить кетчуп, упаковка которого теперь стоит почти 100 рублей. Подорожание в годовом сравнении составило 14%.

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Вино отлично сочетается с мясом, жаренным на углях. Вот только его стоимость за год взлетела более чем на 20%, в среднем до 297 рублей за бутылку. Еще дороже стал коньяк - на 23% (704 рубля за 0,5 литра).

Но злоупотреблять алкогольным напитками не стоит, а потому лучше выбрать сок или минеральную воду. Первый обойдется в 116 рублей за литр (+16% за год), а вторая - в 43,86 рублей за тот же объем (+5% за год).

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Фото: 1MI

Индекс шашлыка

Вот и получается, что на компанию из четырех человек потребуется минимум 2 килограмма мяса, кефир и лук для маринада, кетчуп, огурцы, картофель, помидоры, сок, минеральная вода и бутылка вина.

Если посчитать по максимуму, то на такую «поляну» нужно будет 3645 рублей. Впрочем с коньяком будет дороже еще на 704 рубля. Заменив же говядину на куриные окорочка потратить придется всего 1853 рубля.

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