Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Хотите постное блюдо, то выбирайте говядину или курицу. Любите пожирнее? Тогда остановитесь на свинине или баранине. С прошлого года говядина и баранина, по данным платформы ЕМИСС, подорожали на 8%. А вот свинина и окорочка куриные, наоборот, немного сбавили в цене.
Так, килограмм говядины обойдется жителям Ростова в текущем году в среднем, по ценам Росстата, в 637 рублей, а баранина - почти 510 рублей. Окорочка куриные стоят 189 рублей за килограмм против почти 193 рублей - в 2022 году. И на 14 рублей дешевле теперь продается килограмм свинины - 178 рублей.
Как утверждают многие шашлычники, в правильный маринад для шашлыка обязательно входит лук. Им и похрустеть приятно, когда его зажарят вместе с мясом. Стоит отметить, что репчатый лук за год стал дороже на 18%. Стоимость килограмма обойдется почти в 50 рублей.
Кроме того, опытные шашлычники советуют не добавлять в маринад уксус. Мясо может получится жестким. Лучше добавить кисломолочные продукты. Они, кстати, тоже подорожали за год - на 7,8%, до 96 рублей за килограмм.
Для пикника на природе нужно еще закупить овощи для салата. И тут неожиданно можно обнаружить, что за год в Ростовской области подешевел картофель - на целых 20%, до 34,5 рублей за килограмм.
А вот огурцы и помидоры резко взлетели в цене - на 32% и 14% соответственно. Огурцы стоят в среднем 193,59 рубля за килограмм, а помидоры - 232,80 рублей за килограмм. Свежая зелень также за год прибавила в цене 10%, до 189,14 рублей за килограмм.
К мясу нужно прикупить кетчуп, упаковка которого теперь стоит почти 100 рублей. Подорожание в годовом сравнении составило 14%.
Вино отлично сочетается с мясом, жаренным на углях. Вот только его стоимость за год взлетела более чем на 20%, в среднем до 297 рублей за бутылку. Еще дороже стал коньяк - на 23% (704 рубля за 0,5 литра).
Но злоупотреблять алкогольным напитками не стоит, а потому лучше выбрать сок или минеральную воду. Первый обойдется в 116 рублей за литр (+16% за год), а вторая - в 43,86 рублей за тот же объем (+5% за год).
Вот и получается, что на компанию из четырех человек потребуется минимум 2 килограмма мяса, кефир и лук для маринада, кетчуп, огурцы, картофель, помидоры, сок, минеральная вода и бутылка вина.
Если посчитать по максимуму, то на такую «поляну» нужно будет 3645 рублей. Впрочем с коньяком будет дороже еще на 704 рубля. Заменив же говядину на куриные окорочка потратить придется всего 1853 рубля.