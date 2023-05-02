Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Городская администрация Ростова-на-Дону планирует начать разработку проектно-сметной документации по благоустройству улицы Пушкинской в 2024 году, если на эти цели будут выделены средства в текущем году. Но пока подробной информации, о том , какие работы планируется провести, нет. Также не сообщается и о сумме, которую могут выделить на планирование работ и саму реконструкцию.
Ранее проектную документацию по реконструкции улицы Пушкинской планировали подготовить в 2021 году. Предполагалось заменить покрытие и освещение, провести реконструкцию фонтана «Лира», а также создать новые игровые зоны и обновить концепцию озеленения.
Ранее стало известно что работы по строительству многоуровневой развязки на западном объезде Ростова-на-Дону стали дороже сразу на 300 миллионов рублей.