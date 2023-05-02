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Проект реконструкции улицы Пушкинская в Ростове разработают в 2024 году

2 мая 2023, 06:23
Фото: rostov-gorod.ru
Проект реконструкции улицы Пушкинская в Ростове разработают в 2024 году
Власти Ростова-на-Дону намерены создать проект реконструкции улицы Пушкинской, сообщает РБК-Ростов со ссылкой на администрацию города.

Городская администрация Ростова-на-Дону планирует начать разработку проектно-сметной документации по благоустройству улицы Пушкинской в 2024 году, если на эти цели будут выделены средства в текущем году. Но пока подробной информации, о том , какие работы планируется провести, нет. Также не сообщается и о сумме, которую могут выделить на планирование работ и саму реконструкцию.

Ранее проектную документацию по реконструкции улицы Пушкинской планировали подготовить в 2021 году. Предполагалось заменить покрытие и освещение, провести реконструкцию фонтана «Лира», а также создать новые игровые зоны и обновить концепцию озеленения.

Ранее стало известно что работы по строительству многоуровневой развязки на западном объезде Ростова-на-Дону стали дороже сразу на 300 миллионов рублей.

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