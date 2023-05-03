Тяжелая военная техника замечена на улицах Ростова

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Telegram-канал «Ростов Главный» во вторник, 2 мая, опубликовал видео с военной техникой, проследовавшей на репетицию парада в центре города.
В колонне техники проехали несколько танков, бронеавтомобилей и другой тяжелой техники, в том числе раритетный Т-34, который направился на Театральную площадь на собственном ходу.
Напомним, ранее администрация Ростова-на-Дону предупредила местных жителей о запланированных изменениях схем движения городских маршрутов общественного транспорта на период репетиций Парада Победы и движения военной техники.