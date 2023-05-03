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Тяжелая военная техника замечена на улицах Ростова

3 мая 2023, 08:27
Фото: ТГ канал rostov_glavniy
Тяжелая военная техника замечена на улицах Ростова
В Нахичевани в Ростове очевидцы сняли тяжелую военную технику, проезжающую по Нахичевани, видео появились в ростовском Telegram-канале.

Telegram-канал «Ростов Главный» во вторник, 2 мая, опубликовал видео с военной техникой, проследовавшей на репетицию парада в центре города.

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В колонне техники проехали несколько танков, бронеавтомобилей и другой тяжелой техники, в том числе раритетный Т-34, который направился на Театральную площадь на собственном ходу.

Напомним, ранее администрация Ростова-на-Дону предупредила местных жителей о запланированных изменениях схем движения городских маршрутов общественного транспорта на период репетиций Парада Победы и движения военной техники.

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