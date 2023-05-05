Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
41-летний Алексей Алехин назначен заместителем министра цифрового развития Ростовской области. Соответствующий указ подписал губернатор Василий Голубев.
Известно, что Алехин является уроженцем города Миллерово. В 2004 году он окончил Ростовский государственный университет путей сообщения. Позже он изучал государственное управление и информационные технологии в управлении.
В 2013 году его назначили директором многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области. На этой должности он успел проработать десять лет.
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