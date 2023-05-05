rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Изображение материала

Глава МФЦ Алехин стал замминистра цифрового развития Ростовской области

5 мая 2023, 11:55
Фото: ТГ канал МФЦ России
Глава МФЦ Алехин стал замминистра цифрового развития Ростовской области
Директор МФЦ в Ростовской области Алексей Алехин назначен замминистра цифрового развития в регионе, сообщила пресс-служба правительства.

41-летний Алексей Алехин назначен заместителем министра цифрового развития Ростовской области. Соответствующий указ подписал губернатор Василий Голубев.

Известно, что Алехин является уроженцем города Миллерово. В 2004 году он окончил Ростовский государственный университет путей сообщения. Позже он изучал государственное управление и информационные технологии в управлении.

Путин назначил девять новых судей в Ростовской области
Узнать подробнее

В 2013 году его назначили директором многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области. На этой должности он успел проработать десять лет.

Также сегодня в Шахтах выбрали нового главу администрации.

Читайте также:
Замглавы администрации Ростова-на-Дону назначили Алексея Потешкина с 28 апреляВ Ростове и. о. военного прокурора назначили Александра РушкинаПутин назначил силовика Александра Гацко первым замом прокурора Ростовской области
#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Правительство Ростовской области#Новые назначения в Ростовской области
Подпишитесь
Целью упавшего в поле Ростовской области беспилотника могла стать газовая станция
Сегодня, 08:15
Жители поселка в Ростовской области пожаловались на катастрофическую нехватку воды
Сегодня, 08:34
Эколог Брыканов назвал места в Ростове, где больше всего клещей
Сегодня, 06:27
В Ростовском областном суде будут судить экс-замгубернатора региона Сергея Сидаша
Сегодня, 06:16
Ростовчане пожаловались на погрязший в грязи и мусоре родник Мец-Чорвах в Чалтыре
Сегодня, 08:07
Жители поселка в Ростовской области пожаловались на катастрофическую нехватку воды
Сегодня, 08:34