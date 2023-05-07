Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал итоги матча между «Факелом» и «Ростовом». Игра состоялась в рамках Российской Премьер-Лиги и окончилась счетом 2:0 в пользу «Факела».
Василий Уткин заявил, что удивлен упорством «Факела», так команда смогла выиграть два выездных матча, находясь внизу турнирной таблицы. Более того, в перерывах между играми в команде сменился главный тренер.
«Мне кажется, это как если бы парень неделю назад родил одного ребенка, развелся с матерью, женился на другой и через неделю с ней снова родил», — заключил Уткин.
Ранее главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что подумывал о завершении карьеры.