rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Изображение материала

Василий Уткин прокомментировал сенсационную победу «Факела» над «Ростовом»

7 мая 2023, 12:18
Фото: 1MI
ФК "Ростов" проиграл "Факелу" в матче Российской Премьер-Лиги
Спортивный комментатор Василий Уткин назвал сенсацией победу «Факела» над «Ростовом» в матче Российской Премьер-Лиги, игру журналист прокомментировал в своем Telegram-канале.

Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал итоги матча между «Факелом» и «Ростовом». Игра состоялась в рамках Российской Премьер-Лиги и окончилась счетом 2:0 в пользу «Факела».

Василий Уткин заявил, что удивлен упорством «Факела», так команда смогла выиграть два выездных матча, находясь внизу турнирной таблицы. Более того, в перерывах между играми в команде сменился главный тренер.

Состав ФК «Ростов» подешевел до 48 млн евро в 2023 году
Узнать подробнее

«Мне кажется, это как если бы парень неделю назад родил одного ребенка, развелся с матерью, женился на другой и через неделю с ней снова родил», — заключил Уткин.

Ранее главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что подумывал о завершении карьеры.

Читайте также:
«Спрашиваете какую-то»: тренер ФК «Ростов» Карпин получил красную карточкуФК «Ростов» вничью сыграл с «Зенитом» 16 апреляГлавный тренер ФК «Ростов» назвал причины поражения в Кубке России
#Алина Заярная#Спорт#ФК "Ростов"#РПЛ#Последние новости Ростова на сегодня#Новости#Ростов-на-Дону#Валерий Карпин
Подпишитесь
«Спящие консервы»: депутат Госдумы рассказал о диверсантах ВСУ в Ростовской области
Сегодня, 09:59
Из-за экстремальной жары синоптики прогнозируют рост пожаров в Ростовской области
Сегодня, 09:56
«Не только Ворошиловский мост»: Вассерман рассказал о целях ВСУ по Ростовской области
Сегодня, 08:44
СК РФ сообщил подробности гибели выпавшего из окна 4-летнего мальчика в Волгодонске
Сегодня, 08:42
В Ростове нечистоты стекают в новое озеро с утками
Сегодня, 08:40
В Ростове задержанные полицейские ОП №4 готовы сдать прокурора Ленинского района
Сегодня, 08:03