Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
В пресс-службе напомнили, что 3 мая в правоохранительные органы обратилась ростовчанка, которая заявила о пропаже своей дочери. По словам женщины, ее 31-летняя дочь покинула дом 22 апреля и перестала выходить с ней на связь.
Советский межрайонный следственный отдел провел процессуальную проверку, представителям правоохранительных органов удалось найти пропавшую женщину.
По словам пропавшей ростовчанки, она ушла из дома по своей воле, и все это время жила у знакомого. Женщина также опровергла версию того, что в отношении нее совершили преступление.
Ранее в Ростовской области пропала молодая девушка с полной потерей слуха, ее ищут уже больше месяца.