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Стало известно, где находилась пропавшая в апреле ростовчанка

15 мая 2023, 17:27
Фото: 1MI
Стало известно, где находилась пропавшая в апреле ростовчанка
Пропавшая в апреле 31-летняя ростовчанка была обнаружена живой в доме знакомого спустя три недели поисков, об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следкома РФ по Ростовской области.

В пресс-службе напомнили, что 3 мая в правоохранительные органы обратилась ростовчанка, которая заявила о пропаже своей дочери. По словам женщины, ее 31-летняя дочь покинула дом 22 апреля и перестала выходить с ней на связь.

Советский межрайонный следственный отдел провел процессуальную проверку, представителям правоохранительных органов удалось найти пропавшую женщину.

В Ростовской области нашли живой женщину, пропавшую без вести в конце апреля
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По словам пропавшей ростовчанки, она ушла из дома по своей воле, и все это время жила у знакомого. Женщина также опровергла версию того, что в отношении нее совершили преступление.

Ранее в Ростовской области пропала молодая девушка с полной потерей слуха, ее ищут уже больше месяца.

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