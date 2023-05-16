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В Ростове обещают закончить строительство школы в Левенцовке к концу 2023 года

16 мая 2023, 13:24
Фото: Администрация Ростова / ТГ канал logvinenko_rnd
В Ростове обещают закончить строительство школы в Левенцовке к концу 2023 года
В Ростове строительство школы на 1,1 тысячи учеников собираются завершить в конце 2023 года, об этом рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.
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Дети

Во вторник, 16 мая, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал в своем Telegram-канале, что посетил площадки строительства жилых домов и школы в Левенцовском микрорайоне.

По словам Алексея Логвиненко, строительство школы в пятом квартале Левенцовки, начавшееся в мае прошлого года, приближается к своему завершению. Уже к концу 2023 года строительство трехэтажного здания, рассчитанного на обучение 1100 детей, будет закончено.

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Рядом со школой обещают оборудовать спортивные площадки, зоны отдыха, собственное футбольное поле, беговые дорожки, а также площадки для игры в волейбол и баскетбол.

Ранее в единственной школе Левенцовки не оказалось достаточно мест для приема первоклассников.

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