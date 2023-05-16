По словам Алексея Логвиненко, строительство школы в пятом квартале Левенцовки, начавшееся в мае прошлого года, приближается к своему завершению. Уже к концу 2023 года строительство трехэтажного здания, рассчитанного на обучение 1100 детей, будет закончено.