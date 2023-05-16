Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Во вторник, 16 мая, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал в своем Telegram-канале, что посетил площадки строительства жилых домов и школы в Левенцовском микрорайоне.
По словам Алексея Логвиненко, строительство школы в пятом квартале Левенцовки, начавшееся в мае прошлого года, приближается к своему завершению. Уже к концу 2023 года строительство трехэтажного здания, рассчитанного на обучение 1100 детей, будет закончено.
Рядом со школой обещают оборудовать спортивные площадки, зоны отдыха, собственное футбольное поле, беговые дорожки, а также площадки для игры в волейбол и баскетбол.
Ранее в единственной школе Левенцовки не оказалось достаточно мест для приема первоклассников.