Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Издание «Чемпионат» сообщило, что руководство «Динамо» планирует назначит Валерия Карпина на пост главного тренера команды. Сейчас Карпин совмещает должности главного тренера ФК «Ростов» и Сборной России по футболу.
На днях «Динамо» объявило об отставке Славиши Йокановича после разгромного поражения «Ахмату» со счетом 3:0. Первым претендентом на его должность в клубе назвали именно Карпина.
Официально «Динамо» и сам Карпин эту информацию не подтверждали. Помимо главного тренера ФК «Ростов», на работу в московский клуб может перейти и Станислав Черчесов.
Напомним, сам ФК «Ростов» преследует череда спортивных неудач. За последние семь матчей у клуба в арсенале только одна победы. Крайняя игра с «Сочи» завершилась для ростовчан поражением со счетом 1:0.