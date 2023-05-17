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Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин может перейти на работу в «Динамо»

17 мая 2023, 15:55
Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
Валерий Карпин
«Динамо» предложило главному тренеру ФК «Ростов» Валерию Карпину занять аналогичный пост у себя в клубе, новость об этом обсуждают спортивные медиа.

Издание «Чемпионат» сообщило, что руководство «Динамо» планирует назначит Валерия Карпина на пост главного тренера команды. Сейчас Карпин совмещает должности главного тренера ФК «Ростов» и Сборной России по футболу.

На днях «Динамо» объявило об отставке Славиши Йокановича после разгромного поражения «Ахмату» со счетом 3:0. Первым претендентом на его должность в клубе назвали именно Карпина.

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Официально «Динамо» и сам Карпин эту информацию не подтверждали. Помимо главного тренера ФК «Ростов», на работу в московский клуб может перейти и Станислав Черчесов.

Напомним, сам ФК «Ростов» преследует череда спортивных неудач. За последние семь матчей у клуба в арсенале только одна победы. Крайняя игра с «Сочи» завершилась для ростовчан поражением со счетом 1:0.

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