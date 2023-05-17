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Власти рассказали о проверке средств и сил к ЧС в Ростовской области

17 мая 2023, 15:36
Фото: 1MI
В Ростовской области прошла проверка готовности сил и средств к чрезвычайным ситуациям
В Ростовской области прошла проверка готовности дежурных сил и средств к чрезвычайным ситуациям, рассказал заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин рассказал журналистам, что в регионе была проведена проверка готовности дежурных сил и средств к чрезвычайным ситуациям. Он уточнил, что мероприятия проходили «с учетом существующей ситуации».

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Также Тюрин напомнил, что проверка систем готовности к ЧС проводится в Ростовской области регулярно в различных муниципалитетах.

Вместе с тем чиновник не стал комментировать и прямо подтверждать введение режима повышенной готовности в Миллеровском районе Ростовской области. Местные власти объяснили его введение «угрозой со стороны ВСУ».

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростовская область#Правительство Ростовской области#ЧС в Ростовской области
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