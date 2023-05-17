Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин рассказал журналистам, что в регионе была проведена проверка готовности дежурных сил и средств к чрезвычайным ситуациям. Он уточнил, что мероприятия проходили «с учетом существующей ситуации».