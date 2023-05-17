Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин рассказал журналистам, что в регионе была проведена проверка готовности дежурных сил и средств к чрезвычайным ситуациям. Он уточнил, что мероприятия проходили «с учетом существующей ситуации».
Также Тюрин напомнил, что проверка систем готовности к ЧС проводится в Ростовской области регулярно в различных муниципалитетах.
Вместе с тем чиновник не стал комментировать и прямо подтверждать введение режима повышенной готовности в Миллеровском районе Ростовской области. Местные власти объяснили его введение «угрозой со стороны ВСУ».